قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يدعم صفوفه.. تحرك لضم نجم المنتخب| ما القصة؟
الصحة: إغلاق 3 مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة تديرها عناصر تنتحل صفة الأطباء
هتدفع علشان تركن.. الحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة السايس البلطجي
مصير أسعار الخضروات والسلع بعد أسبوع من تحرك السولار والبنزين
بحد أقصى 5% من الإنفاق.. ضوابط التبرع للدعاية الانتخابية للنواب
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأوراق المطلوبة وطريقة عمل قيد عائلي من المنزل

الاوراق المطلوبة وطريقة عمل قيد عائلي من المنزل .
الاوراق المطلوبة وطريقة عمل قيد عائلي من المنزل .
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية استخراج القيد العائلي، لتقديم خدماته التوعوية للمواطنين، لاستخدامة للتقديم للوظائف المختلفة، واتاحت وزارة الداخلية عبر بوابة الرسمية كيفية استخراج القيد العائلي إلكترونيا.

القيد العائلي

بالاضافة الي الخطوات المطلوبة والأوراق اللازمة سواء عند استخراجه للمرة الأولى أو الثانية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية دون الحاجة للتزاحم في مكاتب الأحوال المدنية.

الاوراق المطلوبة وطريقة عمل قيد عائلي من المنزل

وتتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج القيد العائلي المميكن من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، عبر خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من 15 دقيقة، شريطة توافر جميع البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح. 

ويمكن تنفيذ الخدمة باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط  https://moi.gov.eg، ثم اختيار دليل الخدمات من القائمة العليا، وبعدها الانتقال إلى قسم الأحوال المدنية والضغط على خدمة قيد عائلي.
 

طريقة عمل قيد عائلي

يطلب من المستخدم تحديد عدد الأفراد المشمولين في القيد ثم الضغط على التالي، لتظهر صفحة جديدة تحتوي على خانات البيانات المطلوبة، والتي يجب إدخالها بدقة، ثم اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة لاستكمال الطلب بنجاح.

وأكدت وزارة الداخلية أن القيد العائلي يمكن استخراجه إلكترونيا فقط في حال سبق استخراجه من قبل، مع الالتزام بعدد من الشروط والضوابط المحددة. 

من أبرز هذه الشروط أن تكون شهادات الميلاد الخاصة بجميع أفراد الأسرة مميكنة ومحدثة، وأن تكون الحالة الاجتماعية للزوجين مدونة في بطاقة الرقم القومي، إضافة إلى ضرورة أن يكون مقدم الطلب من أقارب الدرجة الأولى أو الثانية مثل الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت. 

كما يشترط تسجيل بيانات الزوج والزوجة والأبناء كاملة، وأن تكون وثيقة الزواج مميكنة، وفي حالة الطلاق يجب تسجيل بيانات الطلاق بدقة، أما في حال وجود أكثر من زوجة فيجب ذكر جميع بياناتهن وأرقامهن القومية.

 كذلك في حال وفاة أحد أفراد الأسرة يجب أن تكون شهادة الوفاة مميكنة ومحدثة.

الأوراق المطلوبة للحصول على القيد العائلي

أما الأوراق المطلوبة للحصول على القيد العائلي لعام 2025 فتشمل نموذج طلب قيد عائلي نموذج 40، وصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، بالإضافة إلى صورة مميكنة من وثيقة الزواج أو الطلاق، وصور مميكنة من شهادات الميلاد الخاصة بالزوجين والأبناء، إلى جانب صور من شهادات الوفاة الخاصة بأفراد الأسرة المتوفين إن وجدت.

وفيما يتعلق باستخراج القيد العائلي للمرة الثانية، يمكن للمواطنين الذين سبق لهم استخراجه التقدم للحصول عليه مجددا إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى السجل المدني، بشرط أن تكون البيانات مسجلة ومحدثة وفقا للشروط المذكورة.

القيد العائلي

وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الحكومية وميكنتها بالكامل، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، وتقليل الضغط على مكاتب الأحوال المدنية في جميع المحافظات.

استخراج القيد العائلي القيد العائلي كيفية استخراج القيد العائلي وزارة الداخلية استخراج القيد العائلي المميكن استخراج القيد العائلي للمرة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

خالد الغندور

منتظر بيزيرا.. خالد الغندور يعلق على لقاء الزمالك ديكيداها الصومالي

محمد صلاح

سلوت: محمد صلاح يمر بلحظات صعبة بسبب تراجع نتائج ليفربول

محمد شحاتة

الزمالك يستبعد شحاتة عن لقاء الكونفدرالية ويجهزه للسوبر المصري

بالصور

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد