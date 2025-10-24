القبض على شخص بحوزته مشروبات كحلية مغشوشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) ببيع مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط وبحوزته (عدد من المشروبات الكحولية "مغشوشة ومجهولة المصدر" – مبلغ مالى "من متحصلات بيع المواد الكحولية") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.