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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بأسوان تتابع 27 مشروعا في قرية فارس لخدمة 17ألف نسمة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

قامت وحدة حياة كريمة بأسوان بتفقد 27 مشروعا بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو يستفيد منها 17 ألف نسمة داخل 9 توابع تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية " التطويرالشامل للريف المصرى..حياة كريمة " بمختلف القرى والنجوع المستهدفة. 
 

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حياة كريمة 

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ ونهو مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها. 

ولفت إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 27 مشروع حيث تم الإنتهاء من 18 مشروع بنسبة 100% ، وتضم مشروعات المجمع الخدمى والزراعى ، وإنشاء وإحلال وتطوير وصيانة المدارس ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب ، وإحلال وتجديد محطات مياه الشرب ، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء ، والعمارات السكنية ، وتبطين الترع ، ولوحة توزيع الكهرباء ، ونقطة الإسعاف وجارى العمل فى 9مشروعات وهى مشروعات خاصة بمراكز الشباب ومحطة المعالجة ومحطتى الرفع والغاز الطبيعى ، مشيراً إلى أنه تم حصر عدد من الملاحظات بالقطاعات المختلفة ، وتم توجيه الجهات المختصة لتلافيها على الوجه الأكمل لسرعة الإنتهاء منها ، وبالتالى تشغليها لتحقيق العوائد الإيجابية التى تصب فى صالح المواطن الأسوانى .

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