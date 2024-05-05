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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: 10 مراكز تكنولوجية جاهزة لتطبيق قانون التصالح الجديد

صدى البلد

أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه تم الاستعداد الجيد والجاهزية الكاملة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بواقع 10 مراكز لاستقبال المواطنين، وتلقي طلبات التصالح في إطار البدء في تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ للمساهمة في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين.


وكلف محافظ أسوان- حسب بيان، اليوم  رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي، مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من بعد غد /الثلاثاء/.


وأكد محافظ أسوان، ضرورة التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية، وخاصة أنه يتم متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لهذا الملف المهم بكل مركز ومدينة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن من خلال رئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأيضاً عبر وزارة التنمية المحلية بقيادة الوزير هشام آمنة، وبمختلف الوزارات والجهات المختصة.


وقال إن ذلك يتكامل بإتاحة كافة المعلومات والبيانات داخل المراكز التكنولوجية لسرعة إنهاء إجراءات التصالح، وتحقيق أعلى معدلات من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أنه تم ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء والمطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة، بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتقنين أوضاعهم.


في سياق آخر، قال محافظ أسوان، إن وحدة (حياة كريمة) بالمحافظة تفقدت 27 مشروعا بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو يستفيد منها 17 ألف نسمة داخل 9 توابع. موجها باستمرار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة" بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.


وأوضح السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان ياسر عبد الشافي، أن بناء على تعليمات المحافظ يتم العمل على قدم وساق لتنفيذ وإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها، لافتاً إلى أن أعضاء الوحدة قاموا بمتابعة 27 مشروعا، حيث تم الانتهاء من 18 مشروعا بنسبة 100%، فيما جارٍ العمل في 9 مشروعات.


وقال السكرتير العام المساعد، إنه تم حصر عدد من الملاحظات بالقطاعات المختلفة، وتم توجيه الجهات المختصة لتلافيها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء منها، وبالتالي تشغليها لتحقيق العوائد الإيجابية التي تصب في صالح المواطن الأسواني.

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