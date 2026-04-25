وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

شهدت منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل وفاة فتاة وشاب إثر سقوط اجزاء من عمارة سكنية تحت الانشاء وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام ولفظا أنفاسهما بمجرد وصولهما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة وفاة الفتاة هدير السيد مطاوع والشاب محمد حسام حرحيره نتيجة سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الانشاء أثناء سيرهما أسفلها بمنطقة ابوراضي بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وتبين انهيار اجزاء من عمارة سكنية تحت الانشاء .

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي المحلة العام ووفاتهما بمجرد وصولهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.