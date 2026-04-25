استشاري صحة نفسية : تحمل المسؤولية والالتزام بالواجبات حجر الأساس في نجاح أي علاقة زوجية

علّقت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية، على عدد من القضايا الاجتماعية المرتبطة بالعلاقات الإنسانية، مؤكدة أهمية وضع حدود نفسية واضحة للحفاظ على التوازن النفسي، خاصة في التعامل مع الأشخاص ذوي الطاقة السلبية.

وأضافت ولاء شبانة خلال مداخلة هاتفية مع آية شعيب وسارة سامي ببرنامج "أنا وهو وهي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الدوافع الأساسية لأي علاقة، وعلى رأسها الزواج، يجب أن تُبنى على ترتيب واضح للأولويات، مشددة على أن تحمل المسؤولية والالتزام بالواجبات يعدان حجر الأساس في نجاح أي علاقة زوجية.

وأوضحت أن طبيعة العمل قد تؤثر بشكل كبير على استقرار الحياة الأسرية، خاصة في المراحل الأولى من الزواج، لافتة إلى أن بعض الوظائف قد تعيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ما يستوجب إعادة النظر فيها حال تعارضها مع متطلبات الأسرة.

وفي سياق آخر، تناولت شبانة كيفية التعامل مع الشخصيات السلبية، مشيرة إلى ضرورة عدم الانسياق وراء مشاعر الآخرين بشكل يؤثر على الصحة النفسية، موضحة أن وضع حدود زمنية وحدود تواصل مع هذه الشخصيات يعد أمرًا ضروريًا، مع إمكانية توجيههم لطلب المساعدة من مختصين بدلًا من الاكتفاء بالشكوى المستمرة.

وأكدت أن حماية الذات من التأثيرات السلبية لا تعني القطيعة التامة، بل يمكن تحقيق ذلك من خلال إدارة العلاقة بشكل صحي، يضمن الحفاظ على التوازن النفسي دون الإضرار بالآخرين.