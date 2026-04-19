استشاري بالصحة النفسية: الاكتئاب مرض أقوى من الكانسر

أكدت الدكتورة ماري رمسيس، استشاري الصحة النفسية، أن بعض الأطفال يعانون من الاكتئاب، في حين لا تقتنع كثير من الأسر بإمكانية إصابة الأطفال به، مشيرةً إلى وجود فارق واضح بين الغضب أو الضيق والاكتئاب.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الاكتئاب يتمثل في استمرار مشاعر سلبية لأكثر من 15 يومًا، إلى جانب ظهور اضطرابات في النوم والشهية، وفقدان الاهتمام بالأشياء التي كان الشخص يحبها.

وأوضحت أن الاكتئاب مرض خطير، أقوى من الكانسر وقد يكون من الصعب اكتشافه، لأنه لا يظهر في التحاليل الطبية مثل بعض الأمراض الأخرى، واصفةً إياه بأنه «وحش صامت» يؤثر في نفسية الإنسان.

ولفتت إلى أن الشخص المصاب بالاكتئاب يحتاج إلى دعم نفسي كبير، وأن بعض النصائح التي تُوجَّه له قد تكون ثقيلة عليه، مؤكدةً أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة، لأن المصاب قد يشعر وكأنه يغرق، وفي بعض الأحيان يستسلم لهذا الشعور.