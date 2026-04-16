ماذا يحدث لجسم الإنسان عند الإصابة بالاكتئاب؟

يعد الاكتئاب من أكثر الاضطرابات النفسية انتشارًا، ولا يقتصر تأثيره على الحالة المزاجية فقط، بل يمتد ليؤثر على وظائف الجسم المختلفة.

تأثير الاكتئاب على الجسم:



اضطراب كيمياء المخ:

يحدث خلل في النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، ما يؤدي إلى الشعور بالحزن وفقدان المتعة.



الإرهاق المستمر:

يشعر المصاب بتعب دائم حتى دون بذل مجهود، نتيجة تأثير الاكتئاب على الطاقة العامة للجسم.



مشكلات النوم:

مثل الأرق أو النوم المفرط، وكلاهما يؤثر على الصحة الجسدية.

تغير الشهية والوزن:

إما فقدان الشهية أو الإفراط في الأكل.



ضعف المناعة:

يزيد الاكتئاب من الالتهابات داخل الجسم، ما يجعل الشخص أكثر عرضة للأمراض.



آلام جسدية بدون سبب واضح:

مثل الصداع وآلام العضلات.



إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة وأثرت على الحياة اليومية، يُنصح بالتوجه إلى مختص نفسي للحصول على الدعم والعلاج المناسب.



الاكتئاب ليس مجرد حالة نفسية عابرة، بل مرض يؤثر على الجسم بالكامل، ويتطلب التعامل معه بجدية من خلال الدعم النفسي والعلاج الطبي عند الحاجة.