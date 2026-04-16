الاكتئاب والقلق أبرزها .. آثار سلبية خطيرة عند مشاهدة المواقع الإباحية

أصبح توفر المواقع الإباحية واستخدامها شبه منتشر بين البالغين والمراهقين. ويرتبط استهلاكها بالعديد من الآثار السلبية على الصحة النفسية والاجتماعية والجسدية.

وتشمل هذه الآثار ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق والسلوك العدواني والعنف، وبداية النشاط الجنسي في سن مبكر، والانحلال الأخلاقي، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والاتجار بالبشر لأغراض جنسية، وتشويه صورة العلاقات بين الرجل والمرأة.

أما بالنسبة للبالغين، فتؤدي المواقع الإباحية إلى زيادة احتمالية الطلاق، وهو ما يضر بالأطفال أيضاً.

وتحث الكلية الأمريكية لأطباء الأطفال العاملين في مجال الرعاية الصحية على توعية المرضى وأسرهم بمخاطر استخدام المواد الإباحية، وتوفير الموارد اللازمة لحماية الأطفال من مشاهدتها، وعلاج الأفراد الذين يعانون من آثارها السلبية.

تأثير المواقع الإباحية على المُراهقين

كشف استطلاع رأي أُجري عام 2016 في إحدى المدارس الثانوية الكاثوليكية الكبيرة في الولايات المتحدة أن 49% من الطلاب الذكور أفادوا بمشاهدة المواقع الإباحية مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا.

وفي عام 2018، أفاد استطلاع رأي آخر للمراهقين أن 27% منهم تلقوا رسائل نصية تحتوي على مواد إباحية، وكشف استطلاع رأي أجرته مجموعة بينسون للاستراتيجيات وشمل 1358 مراهقًا عام 2022 عن التأثير الكبير للمواد الإباحية على حياة المراهقين الحاليين. ووجد الاستطلاع أن متوسط ​​عمر التعرض للمواد الإباحية هو 12 عامًا.

وأفاد 58% من المراهقين أنهم شاهدوا مواد إباحية على الإنترنت بالصدفة، بينما قال 44% إنهم وصلوا إلى مواد إباحية عبر أجهزة مدرسية.

وقال ثلث الطلاب إنهم شاهدوا مواد إباحية على تطبيقات التواصل الاجتماعي. وأكد 73% من المراهقين استهلاكهم للمواد الإباحية، وقالت 67% من الفتيات إنهن بحثن عنها عمدًا.

وقال 52% إنهم شاهدوا سلوكًا عنيفًا أو عدوانيًا في المواد الإباحية على الإنترنت.

وكشف التقرير أن 45% منهم زعموا أنهم تعلموا معلومات مفيدة عن الجنس من المواد الإباحية، يؤدي استخدام المواد الإباحية إلى سلوكيات معادية للمجتمع لدى المراهقين. ويُلاحظ ارتفاع نسبة الإبلاغ الذاتي عن استخدام المواد الإباحية بين مرتكبي الجرائم الجنسية من الأحداث الجانحين مقارنةً بمرتكبي الجرائم غير الجنسية من الأحداث الجانحين. وتتزايد التقارير عن الاعتداءات الجنسية التي تشمل كلاً من الجناة والضحايا دون سن 18 عامًا. ويُعد سهولة الوصول إلى المواد الإباحية وتكرار مشاهدتها من الأسباب المحتملة لهذا العنف الجنسي بين المراهقين.

تأثير المواقع الإباحية على الشباب

سُجّلت آثار التعرّض للمواد الإباحية على المراهقين الأكبر سنًا والشباب في سلسلة من الدراسات التي أجراها دولف زيلمان وجينينغز براينت في ثمانينيات القرن الماضي، وتبرز أهمية دراسات زيلمان/براينت لعدة أسباب. أولًا، كانت دراسات عشوائية مضبوطة، تناولت التعرّض الموضوعي للمواد الإباحية، على عكس استطلاعات الرأي التي اعتمدت على عينات ملائمة حول التعرّض للمواد الإباحية والآراء المتعلقة بها.

ثانيًا، أُجريت هذه الدراسات قبل ظهور المواد الإباحية على الإنترنت، لذا من المُرجّح أن يكون المشاركون قد تعرّضوا للمواد الإباحية بشكل أقل مُقارنةً بالشاب العادي اليوم.

وشملت هذه الدراسات تجنيد طلاب جامعيين وغير جامعيين من المجتمع. شاهد أفراد المجموعة التجريبية مواد إباحية لمدة ستة أسابيع، بينما تعرّضت المجموعة الضابطة لمحتوى أفلام وبرامج تلفزيونية أكثر شيوعًا خلال الفترة نفسها. بعد ذلك، طُرحت على المشاركين سلسلة من الأسئلة لتقييم آرائهم حول العلاقات والقضايا الأسرية.

لوحظت الملاحظات التالية فيما يتعلق بالشباب البالغين الذين تعرضوا للمواد الإباحية مقارنة بالمجموعة الضابطة:

أظهر الذكور قسوة متزايدة تجاه النساء.

اعتبر المشاركون جريمة الاغتصاب أقل خطورة.

كان المشاركون أكثر تقبلاً للنشاط الجنسي خارج إطار الزواج والممارسات الجنسية غير الإيلاجية

أصبح الأشخاص أكثر اهتماماً بأشكال أكثر تطرفاً وانحرافاً من المواد الإباحية.

كان من المرجح أن يقول المشاركون إنهم غير راضين عن شركائهم الجنسيين.

كان المشاركون أكثر تقبلاً للخيانة الزوجية في العلاقات.

أظهر المشاركون في الدراسة تقديراً أقل للزواج، وكانوا أكثر عُرضة مرتين للاعتقاد بأن الزواج قد يصبح من الماضي.

شهد الرجال انخفاضاً في رغبتهم في إنجاب الأطفال، وشهدت النساء انخفاضاً في رغبتهن في إنجاب البنات.

أظهر المشاركون تقبلاً أكبر للعلاقات الجنسية المتعددة بين النساء.

إضافةً إلى هذه الآثار السلبية على الشباب، قد يرتبط استخدام المواد الإباحية بتدهور الصحة النفسية. إذ يُبلغ الأمريكيون الذين يشاهدون المواد الإباحية بكثرة عن شعور أكبر بالعزلة الاجتماعية والوحدة، وانخفاض مستوى الثقة بالنفس، وحياة جنسية أقل إرضاءً. كما يرتبط الاستخدام المتكرر للمواد الإباحية بالقلق والتوتر والاكتئاب لدى الشباب في سن الجامعة.

تأثير المواقع الإباحية على الدماغ والإدمان

توجد الآن أدلة علمية واضحة على أن المواد الإباحية على الإنترنت تُعدّ إدمانًا حقيقيًا، إذ تتوافق مع تعريف الإدمان كما حددته الجمعية الأمريكية لطب الإدمان. وقد أدى القلق بشأن تفشي وباء المواد الإباحية إلى إصدار ست عشرة ولاية أمريكية قرارات تُعلن فيها المواد الإباحية أزمة صحية عامة، تستدعي التوعية والوقاية والبحث وتغييرات في السياسات على مستوى المجتمع.

ويُظهر الرجال الذين يُقرّون باستخدامهم المفرط للمواد الإباحية علامات الإدمان في فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أثناء مشاهدتهم لها. وتُشير دراسة بحثية أولية نُشرت في مجلة JAMA Psychiatry إلى أن استهلاك المواد الإباحية يرتبط بانخفاض حجم الدماغ في الجسم المخطط الأيمن، وانخفاض نشاط الجسم المخطط الأيسر، وضعف الاتصال الوظيفي بقشرة الفص الجبهي.

كما أوضحت الدراسة أن ارتفاع معدل استهلاك المواد الإباحية يرتبط بصغر حجم المادة الرمادية لدى المشاهدين، ويرتبط بانخفاض استجابة الدماغ للمواد الإباحية. تُشابه هذه التغيرات العصبية في أدمغة مُدمني المواد الإباحية التغيرات التي تُلاحظ في أدمغة مدمني الكوكايين والكحول والميثامفيتامين، ويُعد هذا التشابه أحد أوجه التشابه بين الاستخدام المنتظم للمواد الإباحية وتعاطي المخدرات. تُشير هذه التغيرات الدماغية إلى التأثيرات القوية للمواد الإباحية على نظام المكافأة الدوباميني في الدماغ. كما يُعد التعرض للمواد الأفيونية الخارجية، كالهيروين، إدمانًا قويًا. تُحفز النشوة الجنسية لدى الرجل إفراز مواد أفيونية داخلية تُحاكي هذا الإدمان القوي. وبالتالي، يُؤدي استخدام المواد الإباحية للوصول إلى النشوة الجنسية إلى إدمان قوي على مُحفزات المواد الإباحية. يُمكن أن تُشكل الصور الإباحية مُحفزًا فوق الطبيعي للرجال، مما يُقلل من اهتمامهم بالنشاط الجنسي الطبيعي. تُقدم دراسات ضعف الانتصاب، والدراسات الوبائية، ودراسات الحالات السريرية المُفصلة أدلة قوية على أن مشاهدة المواد الإباحية مُرتبطة بانخفاض الإثارة والرغبة الجنسية مع الشركاء الجنسيين الطبيعيين.

قد يُمثل هذا تحملاً للمواد المُسببة للإدمان، على غرار تحمل المخدرات. تتوافق هذه الدراسات العلمية مع النتائج المُلاحظة في دراسة أسترالية أُجريت عام 2012 حول المواد الإباحية، والتي أظهرت أن 20% من مُستخدمي المواد الإباحية بانتظام يُفضلون الإثارة الناتجة عن مُشاهدة المواد الإباحية على العلاقة الحميمة مع شخص حقيقي. غالبًا ما ينوي مُستخدمو المواد الإباحية التوقف عن استخدامها، ولكن على الرغم من هذه النية، فإنهم يستمرون في استخدامها. هذه علامة أخرى على الإدمان.

المصدر: acpeds