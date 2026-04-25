واشنطن بوست: تزايد الضغوط السياسية على ترامب بعد أسبوع من الانتكاسات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه تصاعدا في التحديات السياسية؛ بعد سلسلة من الانتكاسات، شملت اضطرابات داخل إدارته وتراجعا في استطلاعات الرأي، خاصة فيما يتعلق بأدائه الاقتصادي والتضخم.

وأوضحت الصحيفة أن استقالة وزير العمل، وإقالة مسئولين بارزين؛ زادت من حالة الاضطراب داخل الإدارة، بالتزامن مع تطورات معقدة في ملف التوتر مع إيران، وارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى أن استطلاعات حديثة أظهرت تراجع ثقة الناخبين، حيث بات الديمقراطيون يتفوقون على الجمهوريين في ملف الاقتصاد لأول مرة منذ سنوات، كما انخفضت معدلات التأييد لترامب حتى داخل قاعدته الحزبية في بعض القضايا.

ورصدت الصحيفة انتقادات من خصوم ترامب؛ لتركيزه على مشروعات تجميلية في البيت الأبيض بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.

ولفتت إلى أن إدارة ترامب تراجعت عن بعض المواجهات السياسية، بينها محاولة التحقيق مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، تحت ضغط من قيادات جمهورية، ما يعكس تحديات داخل الحزب نفسه.

وأكدت الصحيفة أن ترامب، رغم الضغوط، يركز على إرثه السياسي وملفات كبرى مثل البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن التحديات الحالية مؤقتة، بينما يواصل السعي للحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونجرس.