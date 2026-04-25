الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مباراة مثيرة .. صعود يورك سيتي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

كرة قدم
كرة قدم
قسم الرياضة

سجل جوش ستونز، لاعب يورك سيتي، هدفًا في الوقت بدل الضائع أمام روتشديل، منافسه على لقب الدوري الإنجليزي، ليعيد فريقه إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي يوم السبت، بعد تعادل مثير بنتيجة 1-1 شهد هدفين في الوقت بدل الضائع واقتحام جماهير الفريقين للملعب.

كان روتشديل، الذي كان بحاجة للفوز لخطف اللقب والصعود المباشر إلى دوري الدرجة الثانية من المتصدر يورك، قد حسم المباراة لصالحه عندما افتتح إيمانويل ديسيروفوي التسجيل برأسية في الدقيقة 95. أشعل هدفه حماس جماهير الفريق المضيف التي اقتحمت الملعب، مما أدى إلى تأخير استئناف اللعب.

سجل ستونز هدف التعادل في الدقيقة 103، في آخر ركلة ليورك هذا الموسم، حيث سدد الكرة في الشباك وسط فوضى أمام المرمى، بينما اندفع عشرة لاعبين من يورك إلى الأمام.
وهتفت جماهير يورك المبتهجة: "سنصعد".

تم تأكيد الهدف بتقنية خط المرمى بعد أن راجع الحكم ويل فيني ساعته، مما دفع جماهير يورك إلى اقتحام أرض الملعب.

قال ستيوارت ماينارد، مدرب يورك سيتي، لشبكة DAZN: "الجميع يردد هذا الموسم: 'حان وقت يورك'، وهناك إيمان حقيقي وتكاتف بين هذه المجموعة من اللاعبين".

"اللاعبون محاربون. عندما سجل (روشديل) هدفًا، توجه لاعبو فريقنا إلى مقاعد البدلاء وقالوا إن أمامنا فرصة أخيرة. لقد فعلنا ذلك طوال العام.

"نحن عائلة واحدة كبيرة". أحبهم جميعًا.


تُوِّج يورك بطلًا برصيد 108 نقاط، عائدًا إلى دوري كرة القدم بعد غياب دام 10 سنوات، بينما أنهى روتشديل الموسم متأخرًا بنقطتين برصيد 106 نقاط، ويتعين عليه السعي للصعود عبر الملحق، حيث لا يتوفر سوى مقعد إضافي واحد في دوري الدرجة الثانية.
يوم الجمعة، أصدر ناديا يورك سيتي وروتشديل بيانًا مشتركًا يدعو إلى مراجعة شاملة لقواعد الصعود قبل المباراة الحاسمة على اللقب في اليوم الأخير من الدوري الوطني الإنجليزي (الدرجة الخامسة).

قال ماينارد يوم السبت: "أتمنى أن يصعد روتشديل. من الظلم في هذا الدوري أن تحصل الفرق على أكثر من 100 نقطة ولا تصعد". غاب كلا الفريقين عن الملحق في العام الماضي، حيث حلّ يورك وصيفًا، قبل أن يفوز أولدهام أثليتيك - الذي أنهى الموسم متأخرًا عنه بثلاثة مراكز و23 نقطة - بالصعود.

يملك كلا الناديين (يورك وروتشديل) أكثر من 100 نقطة. وجاء في بيان مشترك: "سيتعين على أحدنا خوض معركة أخرى في تصفيات الدوري الوطني".

"مع ذلك، نؤمن بشدة أن هذا ليس ما يجب أن يحدث". وكانت حملة "3UP" قد انطلقت في فبراير 2025، حيث طالبت الأندية الـ 72 في نظام الدوري الوطني ذي الدرجات الثلاث بمقعد ثالث للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

