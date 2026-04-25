طاجن الفزع .. قرار عاجل فى واقعة العثور على برص داخل وجبة بسوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج تطورًا جديدًا في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل خلال الأيام الماضية، بعد قرار جهات التحقيق إخلاء سبيل عاملين بأحد المطاعم الشهيرة بقرية الكشح، على خلفية اتهامهما في واقعة العثور على «برص» داخل طاجن مكرونة، والتي أثارت موجة غضب واسعة بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين بعثوره على جسم غريب داخل وجبة طعام قام بشرائها من أحد المطاعم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجسم الغريب عبارة عن «برص» داخل طاجن مكرونة، ما أثار حالة من الاشمئزاز والاستياء، وعلى الفور تم إخطار الجهات المعنية، حيث انتقلت لجنة من الوحدة المحلية والجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وتم تحريز الوجبة لفحصها.

كما تم ضبط عاملين بالمطعم واقتيادهما إلى ديوان المركز لسماع أقوالهما، في ظل حالة من الترقب بين المواطنين لمعرفة ملابسات الواقعة، خاصة مع تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعرض المتهمين على جهات التحقيق، قررت إخلاء سبيلهما عقب الاستماع إلى أقوالهما، مع استكمال التحقيقات، وفحص مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المطعم، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية النهائية.