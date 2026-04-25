ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
مصدر باكستاني: عراقجي قدم مطالب طهران وتحفظاتها بشأن الشروط الأمريكية لإسلام آباد
قوة وحكمة وإرادة صلبة.. رسائل الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
على الربابة بغني.. الاتحاد الأوروبي يهنئ مصر بعيد تحرير سيناء
الصحة: تدريب الصيادلة على تقديم المشورة الأسرية
مصر تحتفل بأعياد تحرير سيناء.. سويلم: مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية سيناء
ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه
تحت شعار وحدة الأمة.. أول قافلة من الحجاج الإيرانيين تتوجه إلى بيت الله الحرام
حبيت الإنشاد من صغري بسبب إذاعة القرآن.. طالبة أزهرية تحصد لقب «منشد مصر 2026»
لغز اجتماع الـ5 ساعات.. ماذا حدث بين عراقجي ومنير في إسلام أباد قبل نوم ترامب؟
عماد عوض: سيناء تخوض حرب التنمية.. و721 ألف فدان جاهزة للزراعة
ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور
الزراعة تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية لدعم صغار المربين فى سوهاج

شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 5 قوافل بيطرية مجانية بعدد من قرى محافظة سوهاج،لتقديم خدمة بيطرية متكاملة تصل إلى المربين في أماكنهم، في إطار خطة الوزارة، للنهوض بالثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وتأتي هذه القوافل تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث ينفذها معهد بحوث التناسليات الحيوانية، في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن صغار المربين ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، خاصة بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية المتكاملة.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية: إن  القوافل البيطرية الخمس، جابت عددًا من القرى، وقدّمت خدمات بيطرية مجانية شملت الفحص التناسلي، والتلقيح الاصطناعي، وعلاج الأمراض التناسلية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، باستخدام أحدث الأساليب العلمية المعتمدة، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخصوبة وزيادة الإنتاج.

وأوضح ان جهود القوافل، قد أسفرت عن فحص وعلاج 1632 رأس ماشية بالمجان لدى 874 مستفيد وتقديم 3104 خدمه بيطرية متنوعه مجانية، وذلك في خطوة تؤكد استمرار وزارة الزراعة في تقديم الدعم الفني والخدمي للمزارعين، وتعزيز التنمية الريفية المستدامة بمحافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة سوهاج.

وأشار فاضل إلى أن أنشطة القوافل تضمنت لقاءات إرشادية وتوعوية للمربين، جرى خلالها تقديم نصائح فنية حول أسس التربية السليمة، وأهمية التحصينات الدورية، والتغذية المتوازنة، والمتابعة الصحية المستمرة للحيوانات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي أفضل.

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

دعاء الفرج

دعاء الفرج مكتوب.. أفضل الأدعية بعد صلاة الفجر المستجابة لتفريج الهموم

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ماذا يحدث عند الإفراط في تناول السكر؟.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أعراض صامتة تدل على ارتفاع السكر في الدم .. سبب عدم تحسن الرؤية بعد عملية المياه البيضاء

حفل زفاف نجل نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر

كبار علماء الأزهر ووزير الصحة ومحافظ القاهرة ومفتى الجمهورية في حفل زفاف نجل نائب رئيس منظمة خريجي الأزهر

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

بي واي دي تكشف عن Formula X الكهربائية بقوة 1000 حصان

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماذا يحدث للجسم عند التوقف نهائيا عن تناول الخبر بالدقيق الأبيض؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

