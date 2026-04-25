الزراعة تطلق 5 قوافل بيطرية مجانية لدعم صغار المربين فى سوهاج

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 5 قوافل بيطرية مجانية بعدد من قرى محافظة سوهاج،لتقديم خدمة بيطرية متكاملة تصل إلى المربين في أماكنهم، في إطار خطة الوزارة، للنهوض بالثروة الحيوانية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وتأتي هذه القوافل تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث ينفذها معهد بحوث التناسليات الحيوانية، في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن صغار المربين ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، خاصة بمحافظات الصعيد، بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للتنمية المتكاملة.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية: إن القوافل البيطرية الخمس، جابت عددًا من القرى، وقدّمت خدمات بيطرية مجانية شملت الفحص التناسلي، والتلقيح الاصطناعي، وعلاج الأمراض التناسلية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، باستخدام أحدث الأساليب العلمية المعتمدة، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخصوبة وزيادة الإنتاج.

وأوضح ان جهود القوافل، قد أسفرت عن فحص وعلاج 1632 رأس ماشية بالمجان لدى 874 مستفيد وتقديم 3104 خدمه بيطرية متنوعه مجانية، وذلك في خطوة تؤكد استمرار وزارة الزراعة في تقديم الدعم الفني والخدمي للمزارعين، وتعزيز التنمية الريفية المستدامة بمحافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة سوهاج.

وأشار فاضل إلى أن أنشطة القوافل تضمنت لقاءات إرشادية وتوعوية للمربين، جرى خلالها تقديم نصائح فنية حول أسس التربية السليمة، وأهمية التحصينات الدورية، والتغذية المتوازنة، والمتابعة الصحية المستمرة للحيوانات، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي أفضل.