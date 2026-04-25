محافظ سوهاج يسلم أول عقدين للمتقدمين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة

قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتسليم أول عقدين لمن قاموا بالتقدم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون 168 لسنة 2025، وذلك لمواطنين من مركز ومدينة جرجا، حيث تم استكمال كافة إجراءاتهم واستوفوا الاشتراطات المطلوبة.

وتم أخذ الموافقات العسكرية للتعاقد، جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جاد رئيس مركز ومدينة جرجا.

وأكد محافظ سوهاج أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، ويحفظ حقوقه ويحقق الاستقرار له، مما يسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة به، ويمكنه من إدخال المرافق لها بصورة قانونية، أو إجراء التصرفات القانونية الأخرى لتحقيق مكاسب وعوائد مادية له.

واشار إلى أنه جاري التعاقد على 11 حالة أخرى تم استيفاء كافة إجراءاتها طبقا للقانون 168 لسنة 2025، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، واستيفاء الإجراءات والشكل القانوني لأراضي وضع اليد.

ودعا "راشد" المواطنين ممن لم يتقدموا بسرعة التقديم على المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، التي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، حرصا على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة أملاك الدولة الخاصة.

وتنظيم آليات التقنين وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.

والمنصة، متاحة عبر الرابط:



https://nplr.estrd d.gov.eg