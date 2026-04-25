ابن ينهي حياة والدته والدته في سوهاج .. ما الذي حدث؟

في واحدة من أكثر الجرائم إيلامًا بمحافظة سوهاج، تحولت علاقة الأمومة، التي تُعد رمزًا للرحمة والأمان، إلى مشهد دموي مأساوي، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة والدته ذبحًا داخل منزل الأسرة بقرية أولاد يحيى بحري التابعة لمركز دار السلام، في واقعة صادمة هزت وجدان الأهالي.

المتهم مضطرب نفسيا

الواقعة لم تكن مجرد جريمة قتل عادية، بل حملت في تفاصيلها أبعادًا إنسانية ونفسية عميقة، خاصة بعد الكشف عن معاناة المتهم من اضطرابات نفسية، ما أعاد إلى الواجهة خطورة تجاهل مثل هذه الحالات داخل المجتمع، وغياب المتابعة والعلاج المناسب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بنجع العزبة بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة المدعوة "ثريا ع.ع"، 56 عامًا، مذبوحة داخل منزلها، في مشهد مأساوي يكشف عن قسوة اللحظات الأخيرة التي عاشتها الضحية.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة هو نجلها "صالح م.أ"، 27 عامًا، حيث تبين أنه يعاني من اضطرابات نفسية، ما يرجح تأثر سلوكه بحالته المرضية، ودفعه لارتكاب تلك الجريمة البشعة بحق والدته.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم في وقت وجيز، واقتياده إلى ديوان المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، كما من المقرر عرض المتهم على الجهات المختصة لبيان حالته النفسية ومدى مسؤوليته الجنائية عن ارتكاب الجريمة.