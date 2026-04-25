محافظ سوهاج يوجه بإزالة التعديات الزراعية حتى سطح الأرض

أكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، على استمر المحافظة في تنفيذ استراتيجية حازمة لإحكام الرقابة والسيطرة على أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات وإزالتها في المهد.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من داخل وحدة التحكم والسيطرة بالديوان العام، حيث وجه الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ولفت إلى أن التوجيهات تقضي بأن تكون الإزالة "حتى سطح الأرض" مع ضمان الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.

وفي إطار خطة العمل الميدانية، أصدر المحافظ توجيهات بتشكيل لجنة متخصصة تضم إدارات المتابعة والحوكمة.

تتولى إجراء معاينات على الطبيعة لكافة الحالات الصادر لها قرارات إزالة و تحديد مواعيد محددة للمعينات لسرعة التنفيذ والتصدى لأي بناء مخالف في مراحله الأولى وتطبيق القانون بكل صرامة.

وفيما يخص التعدي على الأراضي الزراعية، وضع اللواء طارق راشد "إعادة الشيء لأصله" كأولوية قصوى، مشدداً على ضرورة عودة الأرض للزراعة مرة أخرى وعدم الاكتفاء بالإزالة الظاهرية، مؤكداً أن هذا الملف لا يحتمل أي نوع من أنواع التهاون باعتباره قضية أمن قومي غذائي.

هذا وأكد محافظ سوهاج على أن غرفة العمليات ووحدة التحكم والسيطرة تعمل على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف، تنسيقاً مع كافة الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.