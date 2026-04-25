الطماوي : الأمن أساس حقوق الإنسان .. وسيناء نموذج للتحول من مواجهة الإرهاب إلى التنمية الشاملة

قال إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحق في الأمن يمثل الركيزة الأساسية لكافة حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذا الحق أصبح واقعًا ملموسًا يعيشه المواطنون في مصر، خاصة في شمال سيناء، عقب نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب واستعادة الاستقرار.

ترسيخ دعائم الأمان

وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، أن الدولة المصرية استطاعت ترسيخ دعائم الأمان في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها شمال سيناء، بفضل الجهود المتواصلة التي بذلتها القوات المسلحة بالتعاون مع جهاز الشرطة في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

معركة قوية ضد البؤر الإرهابية

وأشار إلى أن أبطال القوات المسلحة، مدعومين برجال الشرطة، خاضوا معركة قوية ضد البؤر الإرهابية، انتهت بتطهير الأرض وعودة الاستقرار، بما كفل للمواطنين حقهم الأصيل في حياة آمنة ومستقرة.

طفرة تنموية حقيقية

وأضاف أن الدولة لم تتوقف عند تحقيق الأمن فقط، بل أطلقت مسارًا متوازيًا للتنمية، حيث لعبت مبادرة "حياة كريمة" دورًا محوريًا في إحداث طفرة تنموية حقيقية داخل سيناء، عبر تنفيذ حزمة من المشروعات التي انعكست بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تطوير البنية التحتية

ولفت إلى أن هذه الطفرة شملت تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء وتحديث شبكة الطرق، وإقامة محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، إلى جانب التوسع في بناء المدارس ورفع كفاءتها، وإنشاء المساجد ودور العبادة.

كما أكد الطماوي أن القطاع الصحي شهد تطورًا ملحوظًا، عبر إنشاء مراكز طبية ومستشفيات جديدة وتحديث القائم منها، في إطار حرص الدولة على توفير خدمات صحية متكاملة باعتبارها أحد الحقوق الأساسية للإنسان.

رؤية شاملة للدولة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق في سيناء يعكس رؤية شاملة للدولة تقوم على تحقيق الأمن والتنمية جنبًا إلى جنب، بما يضمن حياة كريمة ومستقرة للمواطنين.

