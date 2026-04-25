قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة غير مختصة بأوزان الحقائب .. الداخلية تكشف حقيقة تعنت موظف بمطار الأقصر مع راكب عربى
زلزال دبلوماسي في الإقليم .. عراقجي يغادر إسلام آباد إلى مسقط بعد رفض ترامب إرسال مبعوثيه
إصابة جديد بالصليبي في الأهلي
واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق
الجيش الإسرائيلي: اكتشاف مخبأ صواريخ مضادة للدبابات تابع لحزب الله في مرتفع شيعي جنوب لبنان
حزب الإصلاح: نطالب بتعديلات حاسمة وفورية على قانون حماية المنافسة قبل إقراره
شاهد| بقع حمراء تثير القلق على شواطئ البحر الأحمر .. القصة الكاملة
إعلامي: خوان بيزيرا سبايدر مان الزمالك
سعر الدولار اليوم السبت بعد الارتفاع الأخير
طاجن الفزع .. قرار عاجل فى واقعة العثور على برص داخل وجبة بسوهاج
واشنطن بوست: تزايد الضغوط السياسية على ترامب بعد أسبوع من الانتكاسات
بعد مباراة مثيرة .. صعود يورك سيتي إلى دوري الدرجة الثانية الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

صحتكم مسئوليتنا.. عيادات تخصصية وفحوصات متقدمة وصيدلية مجانية لمواطني سيناء

عبدالصمد ماهر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية قافلة طبية شاملة تحت شعار «صحتكم مسئوليتنا» بمحافظة جنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء، في إطار حرص الهيئة على دعم جهود الدولة في تنمية سيناء، وتعزيز وصول الخدمات الصحية المتكاملة إلى المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية والنائية.

تأتي القافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وشركة فاركو للأدوية، وبالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تقديم خدمات صحية وإنسانية متميزة لأهالي المحافظة.

وقال بيان الهيئة،: تستمر القافلة على مدار الاسبوع الجاري حيث تنطلق فعاليات القافلة من مدينة الطور، وتستمر يومي 25 و26 أبريل، ثم تنتقل إلى مدينة دهب يومي 27 و28 أبريل، تليها مدينة شرم الشيخ يومي 29 و30 أبريل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إطلاق قافلة «صحتكم مسئوليتنا» يجسد التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية ميدانية متكاملة تصل إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، خاصة بالمناطق الحدودية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الصحية.

وأضاف أن القافلة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل تنفيذ مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والأورام، وسرطان الثدي، وفحص الأم والجنين، إلى جانب توفير عيادات تخصصية في مجالات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية، والأسنان، والرمد، والعظام، إضافة إلى صيدلية مجانية، فضلًا عن عيادة متخصصة لأمراض القلب بمشاركة نخبة من أساتذة واستشارين القلب، على رأسهم أ. د. طارق رشيد، أستاذ القلب وخبير انسدادات الشرايين التاجية.

وأشار إلى أن القافلة تتضمن أنشطة للدعم النفسي والتربوي مقدمة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، إلى جانب تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال وتوزيع الألعاب والهدايا، بما يعكس البعد الإنساني للخدمات المقدمة.

وشدد السبكي على أن الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية في نجاح القوافل الطبية، وتعزيز قدرتها على تحقيق أثر صحي ومجتمعي مستدام، مؤكدًا استمرار الهيئة في التوسع في هذه المبادرات لدعم صحة المواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار جهودها في إطلاق القوافل الطبية والمبادرات الصحية، بما يدعم أهداف الدولة في تنمية سيناء، والارتقاء بجودة الحياة الصحية للمواطنين.

عيادات تخصصية  متنوعة للتخصصات

من جانبها  كشفت الدكتورة رضوى إمام، مدير عام البرامج الصحية بالهيئة، أن القافلة تضم عيادات تخصصية  متنوعة للتخصصات الطبية  (باطنة، أطفال، جلدية، رمد، أسنان، عظام، قلب، وتسجيل)، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع توفير العلاج اللازم بالمجان.

و أضاف الدكتور جبريل فتيح، مسؤول مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة، أن القافلة لا تكتفي بالجانب الطبي فقط، بل تشمل أنشطة دعم نفسي وتأهيل تربوي للأطفال، وبرامج توعية مكثفة للشباب والنساء حول القضايا الصحية والمجتمعية، على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين.عب

وتجدر الإشارة إلى أنه تحت شعار «رعايتك في سيناء»، كانت أطلقت إدارة التسويق بالهيئة العامة للرعاية الصحية قافلة طبية وتوعوية بالتزامن مع احتفالات طابا ورفع العلم بطابا، وذلك في إطار دعم جهود التوعية الصحية وخدمة المواطنين خلال الفعاليات الوطنية، وبما يعزز من نشر الثقافة الصحية وترسيخ مفاهيم الوقاية بين أهالي سيناء.

جنوب سيناء الهيئة العامة للرعاية الصحية صحتكم مسؤوليتنا المناطق الحدودية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

النمل في البيت

هل وجود النمل في البيت يدل على الرزق أم الحسد؟ احذر قتله

حالة الطقس

الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح

ترشيحاتنا

مجلس إدارة النادي الأهلي

مجلس إدارة الأهلي يحتفي بأبطال أفريقيا

خوان بيزيرا

بيزيرا مع ناشئي الزمالك في ظهور لافت .. شاهد

اتحاد الكرة

تأخير الجولة الأخيرة بدوري القسم الثانى ب ساعة بسبب ارتفاع الحرارة

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد