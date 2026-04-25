صحتكم مسئوليتنا.. عيادات تخصصية وفحوصات متقدمة وصيدلية مجانية لمواطني سيناء

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية قافلة طبية شاملة تحت شعار «صحتكم مسئوليتنا» بمحافظة جنوب سيناء، بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء، في إطار حرص الهيئة على دعم جهود الدولة في تنمية سيناء، وتعزيز وصول الخدمات الصحية المتكاملة إلى المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية والنائية.

تأتي القافلة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وشركة فاركو للأدوية، وبالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء، بما يعكس نموذجًا متكاملًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تقديم خدمات صحية وإنسانية متميزة لأهالي المحافظة.

وقال بيان الهيئة،: تستمر القافلة على مدار الاسبوع الجاري حيث تنطلق فعاليات القافلة من مدينة الطور، وتستمر يومي 25 و26 أبريل، ثم تنتقل إلى مدينة دهب يومي 27 و28 أبريل، تليها مدينة شرم الشيخ يومي 29 و30 أبريل.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إطلاق قافلة «صحتكم مسئوليتنا» يجسد التزام الهيئة بتقديم خدمات صحية ميدانية متكاملة تصل إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، خاصة بالمناطق الحدودية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الصحية.

وأضاف أن القافلة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل تنفيذ مبادرات للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والأورام، وسرطان الثدي، وفحص الأم والجنين، إلى جانب توفير عيادات تخصصية في مجالات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية، والأسنان، والرمد، والعظام، إضافة إلى صيدلية مجانية، فضلًا عن عيادة متخصصة لأمراض القلب بمشاركة نخبة من أساتذة واستشارين القلب، على رأسهم أ. د. طارق رشيد، أستاذ القلب وخبير انسدادات الشرايين التاجية.

وأشار إلى أن القافلة تتضمن أنشطة للدعم النفسي والتربوي مقدمة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، إلى جانب تنظيم فعاليات ترفيهية للأطفال وتوزيع الألعاب والهدايا، بما يعكس البعد الإنساني للخدمات المقدمة.

وشدد السبكي على أن الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية في نجاح القوافل الطبية، وتعزيز قدرتها على تحقيق أثر صحي ومجتمعي مستدام، مؤكدًا استمرار الهيئة في التوسع في هذه المبادرات لدعم صحة المواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار جهودها في إطلاق القوافل الطبية والمبادرات الصحية، بما يدعم أهداف الدولة في تنمية سيناء، والارتقاء بجودة الحياة الصحية للمواطنين.

من جانبها كشفت الدكتورة رضوى إمام، مدير عام البرامج الصحية بالهيئة، أن القافلة تضم عيادات تخصصية متنوعة للتخصصات الطبية (باطنة، أطفال، جلدية، رمد، أسنان، عظام، قلب، وتسجيل)، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع توفير العلاج اللازم بالمجان.

و أضاف الدكتور جبريل فتيح، مسؤول مؤسسة "حياة كريمة" بالمحافظة، أن القافلة لا تكتفي بالجانب الطبي فقط، بل تشمل أنشطة دعم نفسي وتأهيل تربوي للأطفال، وبرامج توعية مكثفة للشباب والنساء حول القضايا الصحية والمجتمعية، على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين.عب

وتجدر الإشارة إلى أنه تحت شعار «رعايتك في سيناء»، كانت أطلقت إدارة التسويق بالهيئة العامة للرعاية الصحية قافلة طبية وتوعوية بالتزامن مع احتفالات طابا ورفع العلم بطابا، وذلك في إطار دعم جهود التوعية الصحية وخدمة المواطنين خلال الفعاليات الوطنية، وبما يعزز من نشر الثقافة الصحية وترسيخ مفاهيم الوقاية بين أهالي سيناء.