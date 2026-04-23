الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية بجنوب سيناء

مجمع الفيروز
مجمع الفيروز
استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية جهودها في تنمية سيناء من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، وفي إطار دعم الدولة لجهود التنمية الشاملة في أرض الفيروز، وخاصة في القطاع الصحي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمحافظة جنوب سيناء تجاوز 2.4 مليون خدمة، تم تقديمها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن خدمات الرعاية الصحية بجنوب سيناء تُقدم من خلال 27 منشأة طبية تابعة للهيئة، تشمل 5 مستشفيات و22 وحدة ومركزًا لطب الأسرة، بما يضمن التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين في جنوب سيناء، مع تعزيز كفاءة الوصول إلى الخدمة في المناطق النائية والحدودية.

 تحقيق 88% نسبة إنجاز في الفحص الطبي الشامل

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء شهدت تحقيق 88% نسبة إنجاز في الفحص الطبي الشامل، إلى جانب استحداث خدمات طبية متقدمة لأول مرة، من بينها جراحات القلب المفتوح، وتركيب المفاصل الصناعية، ومنظمات القلب، بالإضافة إلى مجموعة من التخصصات الدقيقة التي تم إدخالها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمنشآت الهيئة، بما أسهم في تقليل تحويل المرضى خارجها.

وأضاف أن الهيئة حرصت على تعزيز وصول الخدمات الصحية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ البرامج التوعوية والقوافل الطبية الجبلية التي تستهدف التجمعات البدوية والمواطنين في المناطق النائية والحدودية، بما يضمن رفع الوعي الصحي وتقديم الخدمات الطبية في أماكن تواجد المواطنين، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وفيما يتعلق بخطط التوسع، أكد رئيس الهيئة أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ستشهد انضمام محافظة شمال سيناء، والتي من المقرر أن تضم 51 منشأة صحية، تشمل 7 مستشفيات و44 وحدة ومركزًا لطب الأسرة، بما يعكس استمرار الدولة في استكمال منظومة التنمية الصحية الشاملة في سيناء، وتعزيز إتاحة الخدمات الطبية المتكاملة لجميع المواطنين.

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في القوصية بأسيوط

موعد صلاة الجمعة غدا.. بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى

