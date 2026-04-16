رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجّه بتشغيل 20 سرير عناية مركزة إضافية بالتل الكبير وزيادة أسرة الرعاية بالقنطرة غرب

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين لمحافظة الإسماعيلية، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء حضور كلٍ من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، وهم النائب سامي سليم، النائبة ماري جمال، النائب سيد عبد الجليل، النائب محمد طلبة، النائب موسى خالد، النائب ولاء حافظ، النائبة ريهام الشاطوري، النائبة بسمة هنداوي، النائبة دينا وهدان.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور خالد بدوي، مستشار رئيس الهيئة للشئون السياسية والبرلمانية والتواصل الحكومي والمشرف العام على الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والدكتور محمد جبريل، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

20 سرير عناية مركزة إضافية

وفي استجابة لما طرحه السادة نواب الإسماعيلية ، وجّه الدكتور أحمد السبكي بعدد من القرارات والتوجيهات التنفيذية، حيث شملت التوجيهات تشغيل 20 سرير عناية مركزة إضافية بمستشفى التل الكبير، وإضافة 8 أسرة عناية مركزة بالمجمع الطبي الإسماعيلية، ودراسة زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى القنطرة غرب، إلى جانب دعم مستشفى أبو خليفة بأسرة عناية مركزة إضافية لتعزيز القدرة الاستيعابية للحالات الحرجة.

كما شملت التوجيهات دراسة إضافة جهازين للقسطرة أحدهما بمستشفى التل الكبير والآخر بالمجمع الطبي الإسماعيلية الجديدة، بما يعزز قدرة المنشآت على التعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الهيئة بدراسة التوسع في خدمات الكلى والغسيل الكلوي بمركز 30 يونيو الدولي للكلى والمسالك، والذي يضم حاليًا 69 ماكينة غسيل كلوي، إلى جانب دراسة إنشاء وحدة غسيل كلوي بمستشفى أبو صوير التخصصي مع التوسع في التخصصات الطبية داخل المستشفى.

كما أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على تحسين تجربة المرضى داخل المنشآت الصحية، من خلال تطبيق مسار سريع لذوي الهمم وكبار السن، وتنظيم صرف العلاج لكبار السن فوق 60 عامًا، إلى جانب زيادة عدد الحضانات بمستشفى التل الكبير، وإضافة وحدة للعلاج الطبيعي داخل منشآت الرعاية الأولية بالإسماعيلية بالتوازي مع وحدة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة الشيخ زايد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي أن هذا اللقاء يأتي في ضوء الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرعاية الصحية للتواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم هم صوت المواطن ودورهم أساسي في دعم التواصل المستمر مع الجماهير ، بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط وتوجيه التدخلات الصحية وفق احتياجات المواطنين وأولويات المحافظات المختلفة، ودعم استدامة تطوير الخدمات داخل منشآت الهيئة.

ومن جانبهم، أشاد السادة النواب بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير البنية التحتية الصحية وتطبيق معايير الجودة والتحول الرقمي، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الجهود التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.