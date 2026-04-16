مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجّه بتشغيل 20 سرير عناية مركزة إضافية بالتل الكبير وزيادة أسرة الرعاية بالقنطرة غرب

عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفدًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الممثلين لمحافظة الإسماعيلية، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة، وتعزيز التكامل المؤسسي بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء حضور كلٍ من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، وهم النائب سامي سليم، النائبة ماري جمال، النائب سيد عبد الجليل، النائب  محمد طلبة، النائب موسى خالد، النائب ولاء حافظ، النائبة ريهام الشاطوري، النائبة بسمة هنداوي، النائبة دينا وهدان.

وشارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور خالد بدوي، مستشار رئيس الهيئة للشئون السياسية والبرلمانية والتواصل الحكومي والمشرف العام على الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والدكتور محمد جبريل، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

20 سرير عناية مركزة إضافية

وفي استجابة لما طرحه السادة نواب الإسماعيلية ، وجّه الدكتور أحمد السبكي بعدد من القرارات والتوجيهات التنفيذية، حيث شملت التوجيهات تشغيل 20 سرير عناية مركزة إضافية بمستشفى التل الكبير، وإضافة 8 أسرة عناية مركزة بالمجمع الطبي الإسماعيلية، ودراسة زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى القنطرة غرب، إلى جانب دعم مستشفى أبو خليفة بأسرة عناية مركزة إضافية لتعزيز القدرة الاستيعابية للحالات الحرجة.

كما شملت التوجيهات دراسة إضافة جهازين للقسطرة أحدهما بمستشفى التل الكبير والآخر بالمجمع الطبي الإسماعيلية الجديدة، بما يعزز قدرة المنشآت على التعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة.

وفي سياق متصل، وجّه رئيس الهيئة بدراسة التوسع في خدمات الكلى والغسيل الكلوي بمركز 30 يونيو الدولي للكلى والمسالك، والذي يضم حاليًا 69 ماكينة غسيل كلوي، إلى جانب دراسة إنشاء وحدة غسيل كلوي بمستشفى أبو صوير التخصصي مع التوسع في التخصصات الطبية داخل المستشفى.

كما أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على تحسين تجربة المرضى داخل المنشآت الصحية، من خلال تطبيق مسار سريع لذوي الهمم وكبار السن، وتنظيم صرف العلاج لكبار السن فوق 60 عامًا، إلى جانب زيادة عدد الحضانات بمستشفى التل الكبير، وإضافة وحدة للعلاج الطبيعي داخل منشآت الرعاية الأولية بالإسماعيلية بالتوازي مع وحدة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة الشيخ زايد.

وأشار الدكتور أحمد السبكي أن هذا اللقاء يأتي في ضوء الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرعاية الصحية للتواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم هم صوت المواطن ودورهم أساسي في دعم التواصل المستمر مع الجماهير ، بما يسهم في تعزيز كفاءة التخطيط وتوجيه التدخلات الصحية وفق احتياجات المواطنين وأولويات المحافظات المختلفة، ودعم استدامة تطوير الخدمات داخل منشآت الهيئة.

ومن جانبهم، أشاد السادة النواب بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير البنية التحتية الصحية وتطبيق معايير الجودة والتحول الرقمي، مؤكدين دعمهم الكامل لكافة الجهود التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ماكبوك برو M5

حرب الأسعار تشعل ماكبوك برو M5 بسعة 1 تيرابايت

ميتا

ميتا تقترب من انتزاع عرش إعلانات جوجل بدعم من الذكاء الاصطناعي

ماكبوك 8

شهر مع ماكبوك Neo .. 8 جيجا رام مش كفاية فعلًا

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد