التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري

وقعت وزارة الصحة والسكان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي وإحدى الشركات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والارتقاء بجودة الخدمات الصحية تماشياً مع رؤية مصر 2030.

تستهدف المذكرة دعم التحول الرقمي داخل الهيئة عبر تطوير حلول تكنولوجية متقدمة والاستفادة من أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وإدارة الموارد، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات الكوادر الطبية والإدارية تمهيداً لمنظومة صحية رقمية متكاملة.

تطوير الخدمات الطبية

كما تشمل المذكرة تطوير الخدمات الطبية في مجال الأورام من خلال تبادل الخبرات العالمية وتنفيذ برامج تعليم طبي مستمر، بما يسهم في تحسين جودة التشخيص والعلاج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة، أن توقيع المذكرة يأتي في ضوء توجهات الدولة نحو تعزيز الشراكات الفعالة لتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمواطنين، ما يمثل خطوة جوهرية نحو نقلة نوعية في منظومة التأمين الصحي.