الرعاية الصحية تعتمد الهيكل الإداري الجديد .. والسبكي يشكر التنظيم والإدارة

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، القرار رقم (11) لسنة 2026، بشأن تكليف عدد من القيادات بتسيير الأعمال بعدد من القطاعات والإدارات المركزية والعامة بالهيئة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وضمان استمرارية العمل بكفاءة وانتظام داخل مختلف قطاعات الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحي والمشرف العام علي مشروع التأمين الصحي تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يتماشى مع خططها التوسعية ومهامها المتطورة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد الدكتور السبكي بالتعاون الإيجابي بين الهيئة و الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مثمنًا ما لمسه من تطور ملحوظ في سرعة وتجاوب الجهاز مع موضوعات الشؤون الوظيفية الخاصة بالهيئة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حرص الجهاز على دعم جهود تطوير القطاع الصحي.

جهود الدولة لتعزيز الحوكمة وتطوير الهياكل الإدارية

وأشار السبكي إلي إن ذلك يأتي إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة وتطوير الهياكل الإدارية للمؤسسات العامة، بما يدعم رؤية مصر 2030، ويواكب تطورات الأداء المؤسسي الحديث.

في هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن اعتماد حركة تكليفات موسعة لقيادات الهيئة يأتي في إطار الحرص على ضخ دماء جديدة داخل المنظومة، ودمج الخبرات الوطنية مع طاقات الشباب، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين عن الخدمة الصحية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء قاعدة واسعة من الكفاءات المؤهلة في الصفوف القيادية والإشرافية، بما يضمن استدامة التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، ودعم قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة واستمرارية، مع تعزيز جاهزية المنظومة لمراحل التشغيل والتوسع المقبلة.

وأوضح أن معايير الاختيار والترقي والتمكين داخل الهيئة تقوم على تحقيق المستهدفات، والتقييم الموضوعي والعادل للأداء، والتفكير الإبداعي، إلى جانب الاستعانة بكوادر متميزة من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز مبدأ الجدارة ويرسخ ثقافة التطوير المستمر، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أفضل النتائج في تقديم الخدمات الصحية.

