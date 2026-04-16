محافظات

رئيس الرعاية الصحية يبحث مطالب نواب الإسماعيلية بتحسين الخدمات الطبية

الإسماعيلية انجي هيبة

شارك النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، في اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وفد نواب محافظة الإسماعيلية.

 خلال اللقاء، قدم النائب سيد عبد الجليل عدداً من الملفات والطلبات العاجلة التي تهم أهالي دائرته والمحافظة، مؤكداً على ضرورة سرعة الاستجابة لاحتياجات المستشفيات والمراكز الطبية لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن الإسماعيلي.

أبرز مخرجات اللقاء والاستجابات الفورية لمطالب النواب:  قطاع العناية المركزة: التوجيه بتشغيل 20 سرير عناية مركزة إضافية بمستشفى التل الكبير، و8 أسرة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، مع دراسة زيادة الطاقة الاستيعابية بالقنطرة غرب ومستشفى أبو خليفة،  القسطرة القلبية: دراسة دعم مستشفى التل الكبير ومجمع الإسماعيلية بجهازين للقسطرة القلبية للتعامل مع الحالات الحرجة،  الغسيل الكلوي: دراسة التوسع في خدمات وأجهزة الغسيل الكلوي بمركز 30 يونيو الدولي، ودراسة إنشاء وحدة غسيل كلوي بمستشفى أبو صوير التخصصي،  خدمات الأطفال والعلاج الطبيعي: زيادة عدد الحضانات بمستشفى التل الكبير، وإضافة وحدات للعلاج الطبيعي داخل منشآت الرعاية الأولية،  كبار السن وذوي الهمم: اعتماد "المسار السريع" وتيسير صرف العلاج لكبار السن (فوق 60 عاماً) لضمان راحتهم داخل المنشآت الصحية.
 

 وفي تصريح له ، فقد أكد النائب سيد عبد الجليل أن هذه التحركات تأتي انطلاقاً من مسؤوليته تجاه أهالي الإسماعيلية، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية مع هيئة الرعاية الصحية لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع في أسرع وقت، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل.
 

