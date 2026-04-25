نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه
إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile
نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة
طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة
وصلت لـ 11 ضعفًا.. تليجراف: حرب إيران تضغط على إمدادات أدوية السرطان في بريطانيا وترفع أسعارها
رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور
دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لتكوين أسرة مثالية.. محامي يقترح فكرة رخصة الزواج| تفاصيل

هاني حسين

أثار المحامي محمود عبد الرحمن جدلًا واسعًا بشأن فكرة تطبيق ما يعرف بـ«رخصة الزواج» كشرط قبل الإقدام على تكوين أسرة، مؤكدًا أن القانون المصري لا يتضمن حاليًا أي نصوص صريحة تدعم هذا المقترح، وإنما يكتفي بتحديد سن الأهلية القانونية للزواج عند 18 عامًا.

وأضاف محمود عبد الرحمن، خلال لقائه مع آية شعيب وسارة سامي ببرنامج "أنا وهو وهي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن فكرة رخصة الزواج يمكن النظر إليها كتطور طبيعي لمفهوم الأهلية القانونية، مشيرًا إلى أن سن 18 عامًا قد لا يكون كافيًا لتحمل مسؤولية الزواج، مقترحًا رفعه إلى 21 عامًا، على غرار سن اكتمال الأهلية في بعض التصرفات القانونية مثل إدارة الأموال، بما يعزز من قدرة الشباب على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا واستقرارًا.

وأوضح المحامي، أن نجاح أي منظومة لتنظيم الزواج لا يتوقف فقط على القوانين، بل يبدأ من التنشئة والتوعية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أن غياب القدوة داخل البيت قد يدفع الأبناء إلى تكوين صورة سلبية عن الحياة الزوجية، أو حتى الهروب من الضغوط الأسرية من خلال الزواج المبكر غير المدروس.

وأشار إلى أن تطبيق فكرة رخصة الزواج قد يحمل جوانب إيجابية، مثل إعداد الشباب نفسيًا واجتماعيًا قبل الزواج، لكنه في الوقت نفسه قد يواجه تحديات تتعلق بآليات التنفيذ، خاصة إذا تُرك التقييم لجهة واحدة، ما قد يفتح الباب أمام المجاملات أو الفساد، مؤكدًا ضرورة الفصل بين جهة التقييم وجهة منح الترخيص، مع وجود لجان متعددة لضمان الشفافية والعدالة.

وأكد عبد الرحمن أن أي نظام لتأهيل المقبلين على الزواج يجب أن يقوم على الصدق مع النفس والاستعداد الحقيقي لبناء أسرة مستقرة، وليس مجرد اجتياز اختبارات شكلية، مشددًا على أهمية الوعي المجتمعي في دعم استقرار الأسرة، باعتبارها حجر الأساس في بناء المجتمع

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

بيزيرا

أحمد حسن: فكرة إراحة بيزيرا في مباراة إنبي غير مطروحة

الزمالك

موعد مباراة الزمالك أمام إنبى في الدوري والقناة الناقلة

منتخب البرازيل

نجم البرازيل مُهدد بالغياب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد