قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رومانيا: طائرة روسية مسيرة تضرب البنية التحتية للكهرباء بمدينة جالاتي
غزة تشهد أول انتخابات في دير البلح منذ 20 سنة بدون مشاركة حماس
مواعيد المترو والقطار الكهربائي بعد التوقيت الصيفي 2026
مصر تحصد لقب أفضل وجهة سياحية 2026.. وتؤكد ريادتها الدولية.. وخبير يعلق
20 جنيهًا مكاسب محلية.. الذهب يتجه لأول خسارة بعد 5 أسابيع صعود
كأنهم موظفون.. كيف تضمن العمالة غير المنتظمة معاشًا وحماية اجتماعية؟
موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة: انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح
طقس السبت في السعودية.. الأمطار الرعدية تضرب أجزاء كبيرة من المملكة
بحث استيراد الأسماك وتسيير خط ملاحي بين العقبة والغردقة وشرم الشيخ
بعد تغيير الساعة.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-4-2026 بالقاهرة والمحافظات
زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى عيد ميلاده.. قصة حب وزواج علي بدرخان وسعاد حسني

أحمد إبراهيم

يحتفل اليوم المخرج علي بدرخان بعيد ميلاده وهو أحد المخرجين الذين قدموا اعمالا خالدة وكان أبرزها مع زوجته الراحلة، السندريلا سعاد حسني.

ولد المخرج الكبير علي بدرخان في 25 إبريل عام 1946، ونشأ في منزل والده الذي يعد واحدا من أهم المخرجين في جيله، وهو المخرج أحمد بدرخان، الذي شجع نجله على اقتحام عالم السينما.

وبدأ مشواره الفني كمساعد مخرج في عدد من الأعمال أبرزها أرض النفاق ونادية والاختيالر والعصفور، وقدم أول أفلامه السينمائية عام 1973 في فيلم «الحب الذي كان» من تأليف رأفت الميهي وبطولة سعاد حسني وزهرة العلا ومحمود ياسين.

وقدم علي بدرخان في عام 1974 واحدا من أهم أفلامه السينمائية خلال مسيرته، وهو فيلم الكرنك عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وكتب للفيلم السيناريو والحوار ممدوح الليثي، ومن بطولة سعاد حسني ونور الشريف ومحمد صبحي وكمال الشناوي.

علي بدرخان وسعاد حسني

جمع المخرج على بدرخان والفنانة سعاد حسنى علاقة حب قوية انتهت بالزواج ليستمر 11 عامًا إلى أن صارح المخرج الشاب، زوجته، بوجود فتاة أخرى في حياته؛ لترفض الاستمرار معه ويقرران الانفصال.

قال المخرج على بدرخان، فى لقاء تليفزيونى، إن علاقته بسعاد حسنى مرت بمرحلة فتور، ما جعله يرتبط بفتاة أخرى، وهو ما لم تقبله السندريلا عندما صرح لها بذلك، واقترح عليها أن تسمح له بخوض التجربة لعلها تكون نزوة ويرجع إليها بعد ذلك، إلا أنها صممت على الانفصال وأصبحا صديقين واستمر التواصل بينهما حتى وفاتها.

أخرج على بدرخان لـ"سعاد حسنى"، العديد من الأفلام، والتى اعتبرت علامات مضيئة فى تاريخ السندريلا؛ أشهرها الكرنك، وشفيقة ومتولى، والجوع، والحب الذى كان، والراعى والنساء، والذى يعتبر آخر فيلم بينهما، وكان بعد انفصالهما مباشرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد تحرير سيناء

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد قرار الحكومة الجديد

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي في مصر

مرتبات شهر مايو 2026

اعرف هتقبض كام وإمتى؟ موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

مجلس النواب

الزواج في السر دون إبلاغ الزوجة يعرضك للحبس وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه

المتهمين

تمثال فرعونى كبير .. ضبط 5 أشخاص عثروا على أثار داخل أرض بالبدرشين

ارشيفية

رائحة كريهة تكشف عن مقتل سيدة وابنتها بالمنيب.. وأصابع الاتهام تشير للزوج

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

مركز احتجاز المهاجرين في تكساس

300 يوما خلف القضبان.. قاضٍ أمريكي يفرج عن أم مصرية وأبنائها الخمسة بعد احتجازهم في تكساس

ترشيحاتنا

المحافظ: سرعة تجهيز وتشغيل الوحدة الصحية استجابةً لمطالب سكان سلام مصر

وصول الأجهزة الطبية تمهيدًا لتجهيز الوحدة الصحية بسلام بورسعيد

محافظ بورسعيد: حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وفرض الانضباط.. وتوفير بدائل حضارية للباعة الجائلين

محافظ بورسعيد يشدد على منع عودة الإشغالات واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين

حملات فى كل مكان بأحياء بورسعيد

محافظة بورسعيد تواصل حملات الإشغالات المكبرة لفرض الانضباط الميداني

بالصور

متاعب مزعجة في الهضم.. هذا الألم إنذار يكشف متلازمة القولون العصبي

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

خطأ شائع يدمر العافية بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد