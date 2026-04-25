قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة جديدة في الإيجار القديم 15% بدءًا من هذا الموعد.. اعرف هتدفع كام؟
برشلونة يتقدم على خيتافي بهدف نظيف في الشوط الأول
لبحث وقف إطلاق النار.. حماس تختتم زيارة مهمة إلى ماليزيا
22 ألف عبوة.. تموين قنا تضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية داخل مصنع| صور
نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه
إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile
نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون

رجل الأعمال الأمريكي إرني دوسيو
رجل الأعمال الأمريكي إرني دوسيو
فرناس حفظي

لقي رجل الأعمال الأمريكي، إرني دوسيو، الذي يبلغ من العمر 75 عاما مصرعه، بعد أن هاجمه قطيع من الأفيال أثناء رحلة صيد في إحدى الغابات المطيرة بوسط الجابون، في حادث مأساوي يعكس مخاطر الاقتراب من الحياة البرية.


الضحية، وهو من ولاية كاليفورنيا، كان في رحلة صيد منظمة لاستهداف نوع نادر من الظباء يُعرف بـ”الوعل أصفر الظهر”، وذلك في منطقة لوبا أوكاندا الغنية بالحياة البرية، وخلال تحركه برفقة صياد محترف داخل الغابة الكثيفة، فوجئ الاثنان بظهور خمسة أفيال مع صغيرها على مسافة قريبة.


وبحسب التقارير، شعرت الأفيال بالخطر فهاجمت بشكل مفاجئ وسريع، وأُصيب الصياد المرافق في بداية الهجوم وفقد سلاحه، بينما لم يتمكن المليونير من الدفاع عن نفسه باستخدام بندقية الصيد، ليلقى مصرعه على الفور.


وتُعد الأفيال الأفريقية من أخطر الحيوانات البرية عند شعورها بتهديد، خاصة في وجود صغارها، حيث تُظهر سلوكا دفاعيا عنيفا، ويزداد خطر المواجهات في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، حيث يصعب رصد الحيوانات مسبقًا.


وأكدت شركة رحلات السفاري المنظمة للحادث وفاة أحد عملائها وإصابة المرافق، مشيرة إلى أن المواجهة مع القطيع كانت غير متوقعة، كما باشرت السفارة الأمريكية إجراءات نقل الجثمان إلى الولايات المتحدة.


ويُعرف  رجل الأعمال الأمريكي، إرني دوسيو، في أوساط الصيادين بخبرته الطويلة، إذ شارك في رحلات صيد عبر أفريقيا والولايات المتحدة، واصطاد خلال حياته العديد من الحيوانات البرية، بينها أفيال وأسود ونمور ووحيد القرن.


وتُعد الجابون من أبرز المواطن الطبيعية لأفيال الغابات الأفريقية، حيث تعيش أعداد كبيرة منها في بيئات كثيفة، ما يجعل اللقاءات المفاجئة مع الحيوانات البرية خطرا قائما، سواء للصيادين أو السياح.

قطيع من الأفيال وسط الجابون الحياة البرية رحلة صيد السفارة الأمريكية إرني دوسيو رجل الأعمال الأمريكي

