نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون

لقي رجل الأعمال الأمريكي، إرني دوسيو، الذي يبلغ من العمر 75 عاما مصرعه، بعد أن هاجمه قطيع من الأفيال أثناء رحلة صيد في إحدى الغابات المطيرة بوسط الجابون، في حادث مأساوي يعكس مخاطر الاقتراب من الحياة البرية.



الضحية، وهو من ولاية كاليفورنيا، كان في رحلة صيد منظمة لاستهداف نوع نادر من الظباء يُعرف بـ”الوعل أصفر الظهر”، وذلك في منطقة لوبا أوكاندا الغنية بالحياة البرية، وخلال تحركه برفقة صياد محترف داخل الغابة الكثيفة، فوجئ الاثنان بظهور خمسة أفيال مع صغيرها على مسافة قريبة.



وبحسب التقارير، شعرت الأفيال بالخطر فهاجمت بشكل مفاجئ وسريع، وأُصيب الصياد المرافق في بداية الهجوم وفقد سلاحه، بينما لم يتمكن المليونير من الدفاع عن نفسه باستخدام بندقية الصيد، ليلقى مصرعه على الفور.



وتُعد الأفيال الأفريقية من أخطر الحيوانات البرية عند شعورها بتهديد، خاصة في وجود صغارها، حيث تُظهر سلوكا دفاعيا عنيفا، ويزداد خطر المواجهات في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف، حيث يصعب رصد الحيوانات مسبقًا.



وأكدت شركة رحلات السفاري المنظمة للحادث وفاة أحد عملائها وإصابة المرافق، مشيرة إلى أن المواجهة مع القطيع كانت غير متوقعة، كما باشرت السفارة الأمريكية إجراءات نقل الجثمان إلى الولايات المتحدة.



ويُعرف رجل الأعمال الأمريكي، إرني دوسيو، في أوساط الصيادين بخبرته الطويلة، إذ شارك في رحلات صيد عبر أفريقيا والولايات المتحدة، واصطاد خلال حياته العديد من الحيوانات البرية، بينها أفيال وأسود ونمور ووحيد القرن.



وتُعد الجابون من أبرز المواطن الطبيعية لأفيال الغابات الأفريقية، حيث تعيش أعداد كبيرة منها في بيئات كثيفة، ما يجعل اللقاءات المفاجئة مع الحيوانات البرية خطرا قائما، سواء للصيادين أو السياح.