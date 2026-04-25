قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: حرب إيران تستنزف صواريخ أمريكا وتبدد مليارات الدولارات خلال 39 يوما
سيناء مركز اقتصادي عالمي.. رؤية 2030 تعيد رسم خريطة التنمية في أرض الفيروز
الأرصاد: استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة بكافة الأنحاء
أوسكار يرفع شعار التطوير.. جولة جديدة لرئيس لجنة الحكام في بورسعيد
رغم حصار ترامب.. عبور 5 سفن مرتبطة بموانئ إيرانية لمضيق هرمز
أستون فيلا يستهدف ضم مرموش من مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي
تعرف على هوية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز
عملت عملية وتطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمان
ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية
برقم اللوحة.. خطوات الاستعلام مجانًا عن مخالفات السيارات أون لاين
القومي للأورام يحذر المرضي من الحصول على معلومات عبر التواصل الاجتماعي
ماكرون يدعو إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
english EN
أخبار العالم

صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن الحرب الأمريكية ضد إيران لم تقتصر خسائرها على الجانب المالي فقط، بل امتدت لتشمل استنزافا واسعا في أخطر وأدق أنظمة التسليح لدى الولايات المتحدة خلال فترة لا تتجاوز 39 يوما.

وبحسب التحليل، أطلقت القوات الأمريكية آلاف الصواريخ المتقدمة، من بينها توماهوك وباتريوت وثاد، إلى جانب صواريخ SM-3 وSM-6، وهي منظومات تُعد ركيزة أساسية في منظومة الردع والدفاع الأمريكية عالميا.

وأوضح التقرير أن تكلفة هذه العمليات كانت هائلة، إذ يبلغ سعر صاروخ “توماهوك” نحو 2.6 مليون دولار، بينما يصل سعر صاروخ SM-3 إلى قرابة 28.7 مليون دولار، وSM-6 إلى 5.3 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة صاروخ “ثاد” 15.5 مليون دولار، و”باتريوت” نحو 3.9 مليون دولار، ومع تنفيذ آلاف عمليات الإطلاق خلال أسابيع، ارتفعت الفاتورة إلى مليارات الدولارات.

وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من 850 صاروخ “توماهوك”، بالإضافة إلى آلاف صواريخ “باتريوت”، وهو ما فاق التقديرات الأولية بشكل كبير، غير أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في حجم الاستهلاك، بل في بطء إعادة إنتاج هذه المنظومات، حيث قد تستغرق بعض الأنظمة ما يصل إلى أربع سنوات لتجديد مخزونها.

ورغم أن واشنطن لا تزال قادرة على مواصلة العمليات الحالية، فإن التقرير حذر من تداعيات مستقبلية خطيرة، خاصة في حال اندلاع صراع واسع مع قوى كبرى مثل الصين، في ظل مؤشرات على تراجع المخزون الاستراتيجي حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

وفي محاولة لتقليل التكاليف، تتجه القوات الأمريكية إلى استخدام بدائل أقل كلفة مثل القنابل الموجهة JDAM والطائرات المسيّرة، إلا أن هذه الخيارات تظل محدودة من حيث المدى والدقة مقارنة بالأنظمة المتقدمة.

كما لفت التقرير إلى ضغوط إضافية تواجهها واشنطن، نتيجة اعتماد حلفائها، من بينهم أوكرانيا ودول في الشرق الأوسط، على الإمدادات العسكرية الأمريكية، ما يزيد من تعقيد مهمة إعادة بناء المخزون في ظل قدرات إنتاجية محدودة.

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الحرب الأمريكية إيران الولايات المتحدة الدفاع الأمريكية صواريخ “باتريوت”

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وطليقته

مسلم ينشر مستندات نفقة ابنه: بدفع 180 ألف كل 5 شهور

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة الأهلي في غياب 7 لاعبين قبل قمة الدوري

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

ترشيحاتنا

ليفربول

وريث صلاح المحتمل.. ليفربول يفتح خطوط التفاوض لضم لاعب جديد

المريخ

دراسة جديدة تثير الجدل حول الكوكب الأحمر.. هل توجد مياه ومحيطات على المريخ؟

عمر مرموش

عمر مرموش يقترب من الانضمام إلى عملاق إنجليزي جديد.. هل تتم الصفقة؟

بالصور

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

بتكلفة 10 ملايين جنيه.. دعم مستشفى ههيا المركزي بـ12 ماكينة غسيل كلوي

الأجهزة

ماذا يحدث لجسمك بعد تناول السكر بـ30 دقيقة؟.. تأثير الحلويات والمشروبات الغازية

مخاطر صحية تصيب الجسم بعد تناول السكر

بدون إتلاف القماش.. طرق إزالة بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

خلطات طبيعية تزيل بقع العرق من الملابس البيضاء والسوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

المزيد