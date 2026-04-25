تقرير: حرب إيران تستنزف صواريخ أمريكا وتبدد مليارات الدولارات خلال 39 يوما

أفاد تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن الحرب الأمريكية ضد إيران لم تقتصر خسائرها على الجانب المالي فقط، بل امتدت لتشمل استنزافا واسعا في أخطر وأدق أنظمة التسليح لدى الولايات المتحدة خلال فترة لا تتجاوز 39 يوما.

وبحسب التحليل، أطلقت القوات الأمريكية آلاف الصواريخ المتقدمة، من بينها توماهوك وباتريوت وثاد، إلى جانب صواريخ SM-3 وSM-6، وهي منظومات تُعد ركيزة أساسية في منظومة الردع والدفاع الأمريكية عالميا.

وأوضح التقرير أن تكلفة هذه العمليات كانت هائلة، إذ يبلغ سعر صاروخ “توماهوك” نحو 2.6 مليون دولار، بينما يصل سعر صاروخ SM-3 إلى قرابة 28.7 مليون دولار، وSM-6 إلى 5.3 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة صاروخ “ثاد” 15.5 مليون دولار، و”باتريوت” نحو 3.9 مليون دولار، ومع تنفيذ آلاف عمليات الإطلاق خلال أسابيع، ارتفعت الفاتورة إلى مليارات الدولارات.

وأشار التحليل إلى أن الولايات المتحدة استخدمت أكثر من 850 صاروخ “توماهوك”، بالإضافة إلى آلاف صواريخ “باتريوت”، وهو ما فاق التقديرات الأولية بشكل كبير، غير أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في حجم الاستهلاك، بل في بطء إعادة إنتاج هذه المنظومات، حيث قد تستغرق بعض الأنظمة ما يصل إلى أربع سنوات لتجديد مخزونها.

ورغم أن واشنطن لا تزال قادرة على مواصلة العمليات الحالية، فإن التقرير حذر من تداعيات مستقبلية خطيرة، خاصة في حال اندلاع صراع واسع مع قوى كبرى مثل الصين، في ظل مؤشرات على تراجع المخزون الاستراتيجي حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.

وفي محاولة لتقليل التكاليف، تتجه القوات الأمريكية إلى استخدام بدائل أقل كلفة مثل القنابل الموجهة JDAM والطائرات المسيّرة، إلا أن هذه الخيارات تظل محدودة من حيث المدى والدقة مقارنة بالأنظمة المتقدمة.

كما لفت التقرير إلى ضغوط إضافية تواجهها واشنطن، نتيجة اعتماد حلفائها، من بينهم أوكرانيا ودول في الشرق الأوسط، على الإمدادات العسكرية الأمريكية، ما يزيد من تعقيد مهمة إعادة بناء المخزون في ظل قدرات إنتاجية محدودة.