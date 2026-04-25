أخبار العالم

ابنة شقيق ترامب تحذر من "أعراض خرف" يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
محمد على

زعمت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عمها يُظهر علامات الخرف، وهي الحالة نفسها التي شُخِّص بها والده (جدها لأبيها) فريد ترامب في أوائل التسعينيات.

جاءت تصريحات ماري ترامب، في حديث مباشر على برنامج "بلانيت أمريكا" على قناة إيه بي سي الأمريكية.

وقالت ماري إنها ترى "الكثير" من جدها الراحل في دونالد الآن.

وأضافت: "كان جدي في عمر دونالد تقريباً، ربما أصغر قليلاً.. ربما كان جدي في منتصف السبعينيات من عمره عندما بدأت تظهر عليه علامات الخرف.. كما تعلمون، فقدان الذاكرة قصيرة المدى، ومشاكل في التحكم في الانفعالات، وما إلى ذلك.. ثم تفاقمت حالته فجأة حتى منتصف الثمانينيات من عمره".

وتابعت ماري: "كان هذا رجلاً، في أوج عطائه، شخصاً ذكياً جداً.. كان حاد الذكاء.. وفجأة بدا في كثير من الأحيان كما لو أنه غير مدرك للزمان والمكان".

وتابعت ماري قائلة: "من المثير للقلق عدد المرات التي أرى فيها جدي في دونالد هذه الأيام.. كما أنه في كثير من الأحيان لا يبدو أنه يعرف أين هو أو لماذا هو هناك أو مع من".

ودقت ماريث ناقوس الخطر بقولها: "بالطبع، لم يكن دونالد يتمتع قط بضبط النفس بشكل جيد، ولكن خاصة منذ بداية هذا العام، نرى أنه يكاد يكون عاجزاً عن التحكم في غضبه أو منع نفسه من قول ما هو خاطئ تماماً في أي لحظة، سواء كان ذلك قولاً أو نشراً على وسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، التهديد بالإبادة الجماعية".

ابنة شقيق ترامب تحذر من “أعراض خرف” يعاني منها رئيس أمريكا.. صور

ماري ترامب
ماري ترامب
ماري ترامب

