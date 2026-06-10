بتصميم مذهل.. إليك مواصفات أحدث هواتف فيفو

بعد ساعات قليلة من تأكيد شركة فيفو إطلاق هاتف X Fold 6 ، ظهرت العديد من التسريبات لصور الهاتف القابل للطي على الإنترنت، حول تصميم الجهاز والآن، يكشف تسريب جديد عن ما قد يكون أحد أهم الإضافات البرمجية للهاتف.

يُظهر مقطع فيديو نُشر اليوم على حساب في موقع ويبو هاتف X Fold 6 وهو يُشغّل ميزة يُقال إنها تُسمى Atomic Workbench. وهي نظام متعدد المهام مصمم خصيصًا للهواتف القابلة للطي لتحسين استخدام الشاشة الداخلية الكبيرة للجهاز.

بحسب الفيديو المسرب، يتضمن برنامج Atomic Workbench وضعًا تسلسليًا يسمح للمستخدمين بتشغيل ما يصل إلى خمسة تطبيقات في وقت واحد. وقد تم تحسين واجهة المستخدم لتوفير مساحة أكبر على الشاشة للتطبيقات التي تعمل في المقدمة.

تشغيل أربعة تطبيقات

إلى جانب وضع التشغيل التسلسلي، يُظهر الفيديو أيضًا وضعًا رباعيًا للشاشة الواحدة، يسمح بتشغيل أربعة تطبيقات في وقت واحد. ويُقال إن النظام يدعم وضعًا متوازيًا أيضًا، مما يسمح لكل تطبيق بالعمل بشكل مستقل دون مقاطعة التطبيقات الأخرى.

تكشف اللقطات المسربة أيضاً عن العديد من عناصر التحكم بالإيماءات. ففي وضع الشاشة الواحدة الذي يسمح باستخدام أربعة تطبيقات في آن واحد، يمكن للمستخدمين سحب المؤشر الموجود في الزاوية المركزية لضبط مساحة الشاشة التي يشغلها كل تطبيق. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي وضع أربعة أصابع على الشاشة إلى تكبير نافذة محددة، مما يسهل عرض المحتوى بتفاصيل أدق.

ميزة تعدد المهام

ستكون ميزة تعدد المهام الجديدة جزءًا من نظام التشغيل OriginOS 6 Fold، والذي سيتم إطلاقه جنبًا إلى جنب مع هاتف Vivo X Fold 6وتشير الإعلانات التشويقية السابقة من Vivo إلى أن البرنامج سيركز بشكل كبير على إنتاجية الأجهزة القابلة للطي والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أكدت شركة فيفو بالفعل إطلاق هاتف X Fold6 في يونيو. بالإضافة إلى ذلك، كشف نائب رئيس قسم المنتجات في فيفو، سابقًا أن الجهاز سيقدم العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك منصة Atomic Workbench المطورة، ومساعد الذكاء الاصطناعي، ودعم استخدام جهازين في آن واحد، وتحسينات إضافية على قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة في الجهاز وتجارب التفاعل مع الذكاء الاصطناعي.