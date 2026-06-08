لمحبي التصوير.. أفضل هاتف ذكي بميزات ثورية في الأسواق

أعلنت شركة إنفينيكس قبل أسبوعين عن هاتف Hot 70 الذكي بتصميم خلفي حساس للحرارة. ورغم أنه يدعم شبكات الجيل الرابع، يبدو أن إنفينيكس تدعم شبكات الجيل الخامس.

بحسب موقع PassionateGeekz ، سيصل هاتف Infinix Hot 70 Pro 5G قريباً. إليكم بعض الميزات التي يمكنكم توقعها منه.



ما الذي يمكن توقعه؟

وفقا للتسريبات من المتوقع إن يأتي هاتف Hot 70 Pro 5G مزود بشاشة HD+ مقاس 6.76 بوصة مع ثقب للكاميرا الأمامية، تضم كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. أما في الخلف، فتوجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب شاشة Dot Matrix خلفية، وهي شاشة ثانوية استخدمتها Infinix سابقًا للإشعارات والمعلومات السريعة، بالإضافة إلى فلاش مزدوج.

هاتف Infinix Hot 70 Pro 5G





مواصفات وتصميم هاتف Infinix Hot 70 Pro 5G



على الجانب الآخر من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7100 5G، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت. ومن المقرر أن يأتي مزودًا بنظام تشغيل XOS 16 المبني على نظام Android 16.

أما بالنسبة للبطارية، فهناك خلية بسعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 45 وات، وهي أرقام جيدة للاستخدام اليومي دون الحاجة إلى القلق كثيرًا بشأن إعادة الشحن.

الجدول الزمني للإطلاق

أُطلق هاتف Hot 70 4G بسعر حوالي 155 دولارًا أمريكيًا للطراز الأساسي بسعة 4 جيجابايت/128 جيجابايت، بينما يبلغ سعر طرازي 6 جيجابايت/128 جيجابايت و8 جيجابايت/128 جيجابايت (180 دولارًا أمريكيًا) ومن المتوقع أن يستهدف طراز 5G شريحةً أعلى قليلاً من المستخدمين.