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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق تحديث HyperOS 3 لتلك الأجهزة فهل هاتفك منهم ؟

تحديث HyperOS 3
تحديث HyperOS 3
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي أخيرًا تحديث HyperOS 3 (أندرويد 16) لهاتف Xiaomi 13T
 بدأ طرح التحديث رسميًا في أكتوبر 2025، بدءًا بالطرازات المميزة، وبحلول مارس 2026، كان قد صدر بالفعل لمعظم الأجهزة المتوافقة، لكن هاتف Xiaomi 13T لم يكن من بينها. وأخيرًا، انتهى الانتظار، حيث بدأ الجهاز بتلقي تحديث HyperOS 3 المستقر، والذي يُضيف واجهة Xiaomi HyperIsland، وتحسينات كبيرة على النظام، ورسومات مُحسّنة، وتحديثًا أمنيًا جديدًا، إلى جانب العديد من التغييرات الأخرى.

 تحديث HyperOS 3

تجدر الإشارة إلى أن تحديث HyperOS 3 المُتاح لهاتف Xiaomi 13T مبني على أحدث إصدار من نظام Android 16. ويجري طرحه حاليًا في إندونيسيا بإصدار البرنامج الثابت OS3.0.1.0.WMFIDXM، وفقًا لما ذكره موقع XimiTime. ومن المتوقع أن يتلقى المستخدمون في المناطق الأخرى التحديث خلال الأيام القادمة.
يُعدّ HyperOS 3 ترقيةً رئيسيةً لأجهزة شاومي، وكذلك حجم حزمة التحديث. بالنسبة لهاتف شاومي 13T، يبلغ حجم حزمة التحديث حوالي 6.5 جيجابايت. يُفضّل تنزيل هذه الحزم الكبيرة عبر اتصال واي فاي مستقر. تأكد أيضًا من أن شحن جهاز شاومي لا يقل عن 40% قبل تثبيت التحديث. للتحقق من وجود تحديثات متاحة، انتقل إلى الإعدادات > حول الهاتف، ثم انقر على شعار HyperOS في الأعلى.

بعد الترقية إلى HyperOS 3، ستتمكن من الوصول إلى ميزة Xiaomi HyperIsland، وهي عبارة عن مركز مخصص على شكل حبة دواء في أعلى الشاشة، يتيح لك عرض العديد من الأنشطة المباشرة والتفاعل معها. توفر هذه الميزة تكاملاً سلساً مع ميزات النظام، وتدعم تطبيقات الطرف الثالث، بما في ذلك WhatsApp وYouTube وSpotify.

 تحديث HyperOS 3

 

 تطبيقات هواتف Xiaomi

يُقدّم التحديث الأخير شاشة قفل سينمائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وخلفيات ديناميكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخصيص شاشة القفل بشكلٍ أعمق، مع توفير انتقالات أكثر سلاسة بين شاشات القفل، مثل الانتقال من شاشة العرض الدائم إلى شاشة القفل ثم إلى الشاشة الرئيسية. علاوة على ذلك، يُحسّن HyperOS 3 التكامل مع أجهزة Apple لدعم ميزة "اللمس للمشاركة" والسماح للمستخدمين بتشغيل تطبيقات هواتف Xiaomi على أجهزة iPad. كما يُقدّم التحديث مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل الكتابة والتعرف على الكلام والبحث والترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.


بينما يستمر طرح نظام HyperOS 3 على المزيد من الأجهزة، بدأت شاومي بالفعل العمل على HyperOS 4. من المتوقع أن يجلب التحديث الرئيسي القادم، المبني على نظام Android 17، تحسينات بصرية كبيرة والعديد من الميزات الجديدة والمثيرة.

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