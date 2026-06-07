بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف Infinix Smart 20 قبل انطلاقه رسميا

أكدت شركة إنفينيكس وصول هاتف ذكي جديد ضمن سلسلة هواتفها الذكية "سمارت". يحمل الهاتف اسم "إنفينيكس سمارت 20"، ومن المقرر إطلاقه في 8 يونيو، ومن المتوقع أن يركز على التصميم وجودة الشاشة والمتانة، مع توفير تجربة غنية بالميزات للمستخدمين اليوميين.

الميزات الرئيسية لهاتف Infinix Smart 20



يتميز هاتف Infinix Smart 20 بتصميم نحيف بسماكة 7.7 ملم، مع غطاء خلفي مُحكم الملمس يوفر قبضة مريحة ويقلل من بصمات الأصابع. كما يضم الهاتف شاشة كبيرة بقياس 6.78 بوصة مزودة بثقب للكاميرا الأمامية ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يجعلها إحدى أبرز ميزات الجهاز. تصل سطوع الشاشة إلى 700 شمعة/م² في وضع السطوع العالي، وتدعمها خاصية معدل التحديث التكيفي الذي يتكيف مع نشاط الشاشة.

أما بالنسبة للأداء، فيعتمد الهاتف على معالج MediaTek Helio G81 Ultimate. وتؤكد شركة Infinix أن الجهاز حاصل على شهادة أداء لمدة 48 شهرًا، مما يدل على تصميمه للحفاظ على أداء سلس يوميًا لفترة طويلة.

مواصفات هاتف Infinix Smart 20

سيتوفر الهاتف بخيارين للتخزين: 4 جيجابايت + 64 جيجابايت و4 جيجابايت + 128 جيجابايت، مع تقنية Memory Fusion التي تتيح توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) حتى 8 جيجابايت.

مواصفات هاتف Infinix Smart 20

يحتوي هاتف Smart 20 على كاميرتين أمامية وخلفية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير. ووفقًا للشركة المصنعة، صُمم هاتف Smart 20 ليتحمل الاستخدام اليومي الشاق. فهو حاصل على تصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء، ويدعم خاصية اللمس حتى مع وجود بقع زيتية أو دهنية على الأصابع. كما أفادت الشركة بأن الجهاز خضع لأكثر من 25,000 اختبار سقوط، بما في ذلك اختبارات من ارتفاع يصل إلى 1.5 متر.

يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل XOS 16، ويتضمن مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال Folax AI. وتشمل هذه الأدوات ميزات مثل مسح المستندات، والتعرف على الأغاني كما يقدم الهاتف ميزة Ultra Link، التي تتيح التواصل دون اتصال بالإنترنت لمسافات تصل إلى كيلومتر واحد دون الحاجة إلى اتصال بالشبكة.