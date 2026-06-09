تحديث أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة هل هاتفك منهم؟

تستعد جوجل لإطلاق نظام أندرويد 17 والمتوقع طرحه مبدئياً لأجهزة جوجل بيكسل، ثم ستبدأ العلامات التجارية الأخرى، بما في ذلك موتورولا، في طرح التحديث لأجهزتها.

إذا كنت تمتلك جهازًا من موتورولا، فقد تتساءل عما إذا كان سيحصل على تحديث أندرويد 17. إليك قائمة الأجهزة المؤهلة لتحديث أندرويد 17.





سلسلة موتورولا رازر

موتورولا رازر 70 (رازر 2026)

موتورولا رازر 70+ (رازر+ 2026)

موتورولا رازر 70 الترا (رازر الترا 2026)

موتورولا رازر 60 (رازر 2025)

موتورولا رازر+ 2025

موتورولا رازر 60 الترا (رازر الترا 2025)

موتورولا رازر 50 (رازر 2024)

موتورولا رازر 50 الترا (رازر + 2024)



سلسلة موتورولا إيدج

موتورولا إيدج 70

موتورولا إيدج 70 برو

موتورولا إيدج 70 برو+

موتورولا إيدج 70 فيوجن

موتورولا إيدج 70 فيوجن+

موتورولا إيدج 60

موتورولا إيدج 60 برو

موتورولا إيدج 60 نيو

موتورولا إيدج 60 فيوجن

قلم موتورولا إيدج 60

موتورولا إيدج 50

موتورولا إيدج 50 برو

موتورولا إيدج 50 ألترا

موتورولا إيدج 50 نيو

موتورولا إيدج 50 فيوجن

موتورولا إيدج (2026)

موتورولا إيدج (2025)

أجهزة مؤهلة لتحديث أندرويد 17

سلسلة موتورولا موتو جي

موتو جي ستايلس 5G (2026)

موتو جي ستايلس 5G (2025)

موتو جي باور 5G (2026)

موتو جي باور 5G (2025)

موتو جي بلاي (2026)

موتو جي (2026)

موتو جي (2025)

موتو جي 87

موتو جي 86

موتو جي 77

موتو جي 75

موتو جي 67

موتو جي 57

موتو جي 57 باور

موتو جي 47

موتو جي 37

موتو جي 37 باور



سلسلة أجهزة موتورولا اللوحية

موتو باد (2026)

موتو باد 60 نيو

هواتف موتورولا الأخرى

موتورولا ثينك فون 25

موتورولا سيجنتشر



إذا كان جهاز موتورولا الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن شبه المؤكد أنه سيحصل على تحديث Android 17، حيث يتم إعداد القائمة وفقًا لسياسة التحديث الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن موتورولا لم تُعلن رسميًا عن سياسة التحديث لجميع أجهزتها التي أطلقتها حتى الآن. لذا، لم نُدرج الأجهزة التي لم نكن متأكدين من توافقها مع التحديث. قد يكون بعضها مؤهلًا للتحديث.



كيفية الحصول على الإصدار التجريبي من Android 17 على هاتف Motorola الخاص بك

لم تُعلن موتورولا عن موعد إطلاق نظام أندرويد 17 ورغم ذلك، فإن الإصدارات التجريبية من أندرويد 16 حتى الآن تُحاكي إلى حد كبير إصدار العام الماضي، ولذلك من المتوقع أن تُصدر جوجل نظام أندرويد 17 في يونيو.