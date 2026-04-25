طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الجيزة، بشأن الانقطاع الممتد والمتكرر لمياه الشرب عن مناطق واسعة بمحافظة الجيزة، وتجاوز المدة المعلنة للانقطاع دون مبررات واضحة.

وأوضح النائب في طلبه ، أن مناطق عديدة بمحافظة الجيزة، وعلى رأسها الهرم وفيصل والعمرانية والمنيب، شهدت انقطاعا كاملا لمياه الشرب استمر لأكثر من 18 ساعة متواصلة، رغم إعلان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن مدة الانقطاع لن تتجاوز 8 ساعات فقط، وذلك لإجراء أعمال صيانة بخط مياه رئيسي بشارع ربيع الجيزي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعكس فجوة واضحة بين المدة المعلنة والمدة الفعلية للانقطاع، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وما ترتب على ذلك من تعطل مظاهر الحياة اليومية داخل المنازل، وتأثر عدد من الخدمات الأساسية.

وأكد "محسب" أن هذا المشهد يكشف عن وجود قصور في إدارة مثل هذه الأزمات، سواء على مستوى التخطيط المسبق أو في آليات التعامل مع الطوارئ، فضلا عن ضعف إجراءات الإخطار والتواصل مع المواطنين بشأن المواعيد الحقيقية لعودة الخدمة، إلى جانب عدم توفير بدائل كافية مثل سيارات مياه الشرب لتخفيف حدة الأزمة خلال فترة الانقطاع الممتدة.

وأضاف أن تكرار مثل هذه الوقائع يثير تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية للمرافق لمواجهة زيادة الأحمال، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك، مطالبا بتوضيح عاجل من الجهات المعنية بشأن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور التي أدت إلى تفاقم معاناة المواطنين.