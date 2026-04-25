ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي

نظمت الجمعية المصرية لتقدّم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد مهرجان رياضي بعنوان “ماراثون خطوات على طيف التوحد” بمقر نادي المعادي — فرع القطامية،برعاية شركة اتصالات مصر الراعي الرسمي، وبمشاركة الرعاة الدائمين للحملة: البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة السويدي.

وجاء المهرجان، الذي أشرفت عليه مها هلالي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، والأخصائيين، والأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، كجزء من سلسلة أنشطة تحت مظلة حملة الجمعية الثانية والعشرين للتوعية بالتوحد تحت شعار “التوحد رحلة حياة”.

واستهلت الفعاليات صباحًا بمسارات جرى وفعاليات ترفيهية وحركية هدفها إبراز قدرات الأطفال ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، ونشر رسالة تقبل الاختلاف وتعزيز فرص الدمج في المجتمع.

وقال مصطفى عبّد المعز نائب رئيس مركز التقدم و منظم المهرجان في تصريح للجمعية خلال المهرجان: “حين نقول ‘لكل حياة قيمة’، فنحن لا نتحدث فقط عن شعار، بل عن مسؤولية حقيقية في أن يرى المجتمع الأشخاص ذوي التوحد كما هم: أفراد لديهم قدرات تُسهم بوضوح في المجتمع. التوحد رحلة حياة تستحق الدعم والفرص المتكافئة”.

وأشار دكتور صفي الدين زين امين صندوق مجلس إدارة الجمعية إلى أن المهرجان يتماشى مع الشعار العالمي ليوم التوعية باضطراب طيف التوحد لهذا العام “التوحد والإنسانية — لكل حياة قيمة”، داعيةً مؤسسات التعليم والصحة وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة دعم الجهود نحو سياسات تصميم شاملة وإشراك الأشخاص ذوي التوحد في صنع القرار.

وأكد المنظمون أن المهرجان شهد حضورًا من فئات مجتمعية متعددة دعماً لجهود الجمعية في نشر الوعي وتقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وأنه يأتي ضمن أنشطة أخرى أقامتها الجمعية هذا الشهر، من بينها معرض فنون التوحد وندوات وبرامج شراكة مع مؤسسات حكومية ومجتمعية تهدف إلى إزالة الحواجز أمام المشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي التوحد في الحياة العامة.