نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه
إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile
نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة
طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة
وصلت لـ 11 ضعفًا.. تليجراف: حرب إيران تضغط على إمدادات أدوية السرطان في بريطانيا وترفع أسعارها
رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور
دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي

ماراثون ذوي الإعاقة
ماراثون ذوي الإعاقة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت الجمعية المصرية لتقدّم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد مهرجان رياضي بعنوان “ماراثون خطوات على طيف التوحد” بمقر نادي المعادي — فرع القطامية،برعاية شركة اتصالات مصر الراعي الرسمي، وبمشاركة الرعاة الدائمين للحملة: البنك التجاري الدولي (CIB) ومجموعة السويدي.

وجاء المهرجان، الذي أشرفت عليه مها هلالي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، والأخصائيين، والأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، كجزء من سلسلة أنشطة تحت مظلة حملة الجمعية الثانية والعشرين للتوعية بالتوحد تحت شعار “التوحد رحلة حياة”. 

واستهلت الفعاليات صباحًا بمسارات جرى وفعاليات ترفيهية وحركية هدفها إبراز قدرات الأطفال ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، ونشر رسالة تقبل الاختلاف وتعزيز فرص الدمج في المجتمع.

وقال مصطفى عبّد المعز نائب رئيس مركز التقدم و منظم المهرجان  في تصريح للجمعية خلال المهرجان: “حين نقول ‘لكل حياة قيمة’، فنحن لا نتحدث فقط عن شعار، بل عن مسؤولية حقيقية في أن يرى المجتمع الأشخاص ذوي التوحد كما هم: أفراد لديهم قدرات تُسهم بوضوح في المجتمع. التوحد رحلة حياة تستحق الدعم والفرص المتكافئة”.

وأشار دكتور صفي الدين زين امين صندوق مجلس إدارة الجمعية إلى أن المهرجان يتماشى مع الشعار العالمي ليوم التوعية باضطراب طيف التوحد لهذا العام “التوحد والإنسانية — لكل حياة قيمة”، داعيةً مؤسسات التعليم والصحة وقطاع الأعمال ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة دعم الجهود نحو سياسات تصميم شاملة وإشراك الأشخاص ذوي التوحد في صنع القرار.

وأكد المنظمون أن المهرجان شهد حضورًا من فئات مجتمعية متعددة دعماً لجهود الجمعية في نشر الوعي وتقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وأنه يأتي ضمن أنشطة أخرى أقامتها الجمعية هذا الشهر، من بينها معرض فنون التوحد وندوات وبرامج شراكة مع مؤسسات حكومية ومجتمعية تهدف إلى إزالة الحواجز أمام المشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي التوحد في الحياة العامة.

الجمعية المصرية مهرجان ذوي الإعاقة

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

بيزيرا

أحمد حسن: فكرة إراحة بيزيرا في مباراة إنبي غير مطروحة

الزمالك

موعد مباراة الزمالك أمام إنبى في الدوري والقناة الناقلة

منتخب البرازيل

نجم البرازيل مُهدد بالغياب عن كأس العالم 2026 بسبب الإصابة

بالصور

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد