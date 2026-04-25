نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه
إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile
نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة
طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة
وصلت لـ 11 ضعفًا.. تليجراف: حرب إيران تضغط على إمدادات أدوية السرطان في بريطانيا وترفع أسعارها
رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور
دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان
توك شو

تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد البدوي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن التحركات الإيرانية الأخيرة، خاصة ما يرتبط بالحرس الثوري، أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة الدولية والممرات البحرية الحيوية، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة، من بينها التحرك نحو تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، إلى جانب إصدار تشريعات تستهدف تجميد أصوله وأمواله.

فرض عقوبات اقتصادية مشددة

وأوضح خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى بريطانيا، تتبنى سياسة "الضغوط القصوى" تجاه طهران، والتي تشمل فرض عقوبات اقتصادية مشددة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالحصار البحري، وذلك في إطار الرد على التهديدات المتكررة التي تمس أمن الملاحة الدولية، وعلى رأسها التلويح بإغلاق مضيق هرمز.

وحذر من أن توجيه إيران تهديداتها نحو دول الخليج العربي يمثل خطأً استراتيجيًا بالغ الخطورة، واصفًا هذا المسار بأنه "انتحار سياسي" قد يقود إلى عواقب وخيمة على طهران نفسها.

استهداف محتمل للمنشآت النفطية

وأشار إلى أن أي استهداف محتمل للمنشآت النفطية في منطقة الخليج ستكون له تداعيات كارثية، ليس فقط على استقرار أسواق الطاقة العالمية، بل على إيران أيضًا، خاصة في ظل وجود حقول غاز مشتركة ضخمة مع دولة قطر، مؤكدًا أن هذه التهديدات لن تدفع الغرب إلى التراجع، بل ستزيد من وتيرة العقوبات والإجراءات التصعيدية ضدها.

https://youtu.be/tLKAUDUFt4U?si=tjSN0bakXFrpyQIe

الطاقة الطاقة العالمية أسواق الطاقة العالمية التحركات الإيرانية مضيق هرمز التجارة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

ترشيحاتنا

خطيب في المدرجات

انتحل صفة أستاذ بها.. كلية القرآن الكريم تنفي انتساب شيخ المدرجات لها

الصلاة

هل يجوز جمع العصر مع صلاة الجمعة للمسافر؟.. د. عطية لاشين يجيب

الشيخ أحمد السيد

ظهر بالزي الأزهري في مدرجات الزمالك.. خطيب الأوقاف يكشف تفاصيل فيديو الأزمة

بالصور

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد