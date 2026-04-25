تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن التحركات الإيرانية الأخيرة، خاصة ما يرتبط بالحرس الثوري، أصبحت تمثل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة الدولية والممرات البحرية الحيوية، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة، من بينها التحرك نحو تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، إلى جانب إصدار تشريعات تستهدف تجميد أصوله وأمواله.

فرض عقوبات اقتصادية مشددة

وأوضح خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى بريطانيا، تتبنى سياسة "الضغوط القصوى" تجاه طهران، والتي تشمل فرض عقوبات اقتصادية مشددة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بالحصار البحري، وذلك في إطار الرد على التهديدات المتكررة التي تمس أمن الملاحة الدولية، وعلى رأسها التلويح بإغلاق مضيق هرمز.

وحذر من أن توجيه إيران تهديداتها نحو دول الخليج العربي يمثل خطأً استراتيجيًا بالغ الخطورة، واصفًا هذا المسار بأنه "انتحار سياسي" قد يقود إلى عواقب وخيمة على طهران نفسها.

استهداف محتمل للمنشآت النفطية

وأشار إلى أن أي استهداف محتمل للمنشآت النفطية في منطقة الخليج ستكون له تداعيات كارثية، ليس فقط على استقرار أسواق الطاقة العالمية، بل على إيران أيضًا، خاصة في ظل وجود حقول غاز مشتركة ضخمة مع دولة قطر، مؤكدًا أن هذه التهديدات لن تدفع الغرب إلى التراجع، بل ستزيد من وتيرة العقوبات والإجراءات التصعيدية ضدها.

