أمل الحناوي : إيران توظف مضيق هرمز لتعزيز موقفها التفاوضي مع واشنطن

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن إيران تعمل على توظيف سيطرتها على مضيق هرمز من أجل تعزيز موقفها التفاوضي مع الولايات المتحدة، عبر فرض واقع جديد يمنحها القدرة على رفض الشروط الأمريكية، بما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى قدرته على حماية سلاسل الإمداد العالمية وضمان استمرار تدفق الطاقة.

وأضافت أمل الحناوي، خلال تقديم برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا التحرك يعكس تحولًا واضحًا في طبيعة الصراع الدائر بالمنطقة، والذي لم يعد يقتصر على المواجهة العسكرية التقليدية فقط.

وأوضحت أن السيطرة على الممرات البحرية الحيوية أصبحت إحدى أهم أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، مؤكدة أن ما تشهده المنطقة يكشف عن مرحلة جديدة تتشابك فيها المصالح الاستراتيجية مع التوترات العسكرية، بما يفرض تحديات متزايدة على المجتمع الدولي.