نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه
إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile
نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة
طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة
وصلت لـ 11 ضعفًا.. تليجراف: حرب إيران تضغط على إمدادات أدوية السرطان في بريطانيا وترفع أسعارها
رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور
دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان

القسم الخارجي

أفاد موقع اكسيوس الإخباري، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف والمستشار السابق للبيت الأبيض جاريد كوشنر لا يزالان متواجدين في مدينة ميامي الأمريكية، ولم يتوجها حتى الآن إلى باكستان، خلافًا لما تردد في تقارير سابقة حول تحركات دبلوماسية وشيكة.


وبحسب التقرير، فإن بقاء المسؤولين في الولايات المتحدة يشير إلى احتمال تأجيل أو إعادة ترتيب الزيارة المرتقبة، والتي كانت تُنظر إليها في سياق تحركات دبلوماسية أوسع تتعلق بملفات إقليمية حساسة، من بينها التوترات المتصاعدة في جنوب آسيا والشرق الأوسط.


ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من الجانب الأمريكي توضح أسباب عدم مغادرة ويتكوف وكوشنر، أو تحدد جدولًا زمنيًا جديدًا للزيارة المحتملة.

 كما لم تؤكد السلطات في باكستان وجود ترتيبات فورية لاستقبالهما، ما يعزز حالة الغموض المحيطة بهذه التحركات.


ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا سياسيًا ودبلوماسيًا مكثفًا، وسط محاولات دولية لاحتواء أزمات متشابكة، الأمر الذي يضفي أهمية إضافية على أي تحركات أو زيارات لمسؤولين أميركيين بارزين.

ويعكس تأخر توجه ويتكوف وكوشنر إلى باكستان مؤشرات على تعقيدات في التنسيق الدبلوماسي أو تغيرات محتملة في جدول التحركات، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن الدور الأميركي في إدارة الملفات الإقليمية الراهنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

سعر البيض

هبوط جديد في الأسعار.. كم سجلت أسعار كرتونة البيض اليوم؟

أسعار السلع الغذائية

زيادة أسعار السكر والزيوت بالأسواق اليوم السبت 25-4-2026

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وفاة شاب وفتاة بالمحلة

وفاة فتاة وشاب إثر سقوط أجزاء من عمارة سكنية تحت الإنشاء بالمحلة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

علم مصر

مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

ترشيحاتنا

الزواج

لتكوين أسرة مثالية.. محامي يقترح فكرة رخصة الزواج| تفاصيل

العلاقات الأسرية

استشاري صحة نفسية : تحمل المسؤولية والالتزام بالواجبات حجر الأساس في نجاح أي علاقة زوجية

امل الحناوي

أمل الحناوي : إيران توظف مضيق هرمز لتعزيز موقفها التفاوضي مع واشنطن

بالصور

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

دراسة صادمة تكشف خطرا خفيفا في أكياس الشاي.. احذرها

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد