إيران تهدد بالرد حال استمرار الحصار البحري الأمريكي.. التوترات تتصاعد

لوّحت إيران بالرد على الولايات المتحدة؛ في حال استمرار ما وصفته بـ"الحصار البحري"، في تصعيد جديد يعكس حدة التوتر بين الجانبين في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إقليمية.

ونقلت تقارير إعلامية، عن مسؤولين إيرانيين، تأكيدهم أن استمرار الإجراءات الأمريكية التي تعيق حركة الملاحة أو تستهدف السفن المرتبطة بإيران؛ سيقابل بـ"رَدّ مناسب"، دون الكشف عن طبيعة هذا الرد أو توقيته.

ويأتي هذا التحذير؛ في ظل تزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على طهران، خاصة في الممرات المائية الحيوية.

وتشير المعطيات إلى أن التوترات الأخيرة تتصل بعمليات اعتراض أو تضييق على ناقلات نفط، في مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين نقل الطاقة في العالم.

وشهد هذا الممر خلال السنوات الماضية حوادث متكررة بين إيران وقوات بحرية غربية، ما جعله نقطة اشتعال دائمة في العلاقات بين الطرفين.

وفي المقابل، تؤكد واشنطن أن تحركاتها البحرية تهدف إلى حماية أمن الملاحة الدولية ومنع ما تصفه بـ"الأنشطة غير المشروعة"، بما في ذلك تهريب النفط أو دعم جماعات مسلحة في المنطقة.

كما تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع؛ للضغط على إيران بسبب برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني 2015، وسط خلافات مستمرة بشأن رفع العقوبات وضمانات الالتزام، ما يزيد من احتمالات الانزلاق نحو مواجهات غير مباشرة في البحر أو عبر وكلاء إقليميين.