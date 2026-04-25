قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه
إيقافات.. عقوبات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في دوري nile
نهاية دموية بالغابة.. قطيع أفيال يفتك بمليونير أمريكي خلال رحلة صيد في الجابون
ماراثون خطوات على طيف التوحد يختتم فعالياته بنادي المعادي
بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يتقدم على كريستال بالاس بثنائية بالشوط الأول بالدوري الإنجليزي
الأورمان تطلق 24 معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان
اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب
تحذير دولي من التصعيد الإيراني.. تهديد التجارة العالمية يفتح باب العقوبات المشددة
طلب إحاطة بشأن الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في الجيزة وتجاوز المدة المعلنة
وصلت لـ 11 ضعفًا.. تليجراف: حرب إيران تضغط على إمدادات أدوية السرطان في بريطانيا وترفع أسعارها
رحلة بحرية للوزيرة منال عوض لمتابعة سير العمل بمحميات جنوب سيناء .. صور
دون إبداء أسباب .. أكسيوس: ويتكوف وكوشنر لم يتوجها إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تهدد بالرد حال استمرار الحصار البحري الأمريكي.. التوترات تتصاعد

الخارجي

لوّحت إيران بالرد على الولايات المتحدة؛ في حال استمرار ما وصفته بـ"الحصار البحري"، في تصعيد جديد يعكس حدة التوتر بين الجانبين في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إقليمية.

ونقلت تقارير إعلامية، عن مسؤولين إيرانيين، تأكيدهم أن استمرار الإجراءات الأمريكية التي تعيق حركة الملاحة أو تستهدف السفن المرتبطة بإيران؛ سيقابل بـ"رَدّ مناسب"، دون الكشف عن طبيعة هذا الرد أو توقيته.

ويأتي هذا التحذير؛ في ظل تزايد الضغوط العسكرية والاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على طهران، خاصة في الممرات المائية الحيوية.

وتشير المعطيات إلى أن التوترات الأخيرة تتصل بعمليات اعتراض أو تضييق على ناقلات نفط، في مناطق استراتيجية مثل مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين نقل الطاقة في العالم.

وشهد هذا الممر خلال السنوات الماضية حوادث متكررة بين إيران وقوات بحرية غربية، ما جعله نقطة اشتعال دائمة في العلاقات بين الطرفين.

وفي المقابل، تؤكد واشنطن أن تحركاتها البحرية تهدف إلى حماية أمن الملاحة الدولية ومنع ما تصفه بـ"الأنشطة غير المشروعة"، بما في ذلك تهريب النفط أو دعم جماعات مسلحة في المنطقة.

كما تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع؛ للضغط على إيران بسبب برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني 2015، وسط خلافات مستمرة بشأن رفع العقوبات وضمانات الالتزام، ما يزيد من احتمالات الانزلاق نحو مواجهات غير مباشرة في البحر أو عبر وكلاء إقليميين.

الحرس الثوري ايران طهران الحرب الإيرانية العقوبات

