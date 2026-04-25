شاهد| بقع حمراء تثير القلق على شواطئ البحر الأحمر .. القصة الكاملة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بقع حمراء تثير القلق على شواطئ البحر الأحمر
ابراهيم جادالله

أثارت بقع حمراء ظهرت فجأة على بعض الشواطئ البحر الأحمر حالة من الجدل والتساؤلات بين المصطافين ورواد البحر، بعدما بدت للوهلة الأولى وكأنها إنذار بيئي أو مؤشر على تلوث خطير بشواطئ البحر.

سبب ظهور بقع حمراء بشواطئ البحر الأحمر

التفسيرات الرسمية جائت بسرعة لتبدد المخاوف، مؤكدة أن  المساحات الملونة ليست سوى ظاهرة طبيعية آمنة، ترتبط بدورة الحياة البحرية وتحديدًا عمليات تكاثر الشعاب المرجانية، في مشهد بيئي فريد يعكس حيوية النظام البحري دون أن يحمل أي تهديد للإنسان أو البيئة.

محافظة البحر الأحمر: ظاهرة طبيعية 

وأصدرت محافظة البحر الأحمر بيانًا توضيحيًا بشأن ظهور المساحات الملونة باللون الأحمر على بعض شواطئها خلال الأيام الماضية، لتبع برسالة طمأنينة لرواد الشواطئ بالمحافظة.

وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان أن ما تم رصده يُعد ظاهرة طبيعية آمنة ترتبط بعمليات تكاثر الشعاب المرجانية، ولا تمثل أي خطر على المواطنين أو البيئة.

محميات البحر الأحمر تفسر سبب الظاهرة

وأوضحت المحافظة، استنادًا إلى تقارير محميات البحر الأحمر، أن هذه الظاهرة تحدث سنويًا خلال فصل الربيع، حيث تقوم بعض أنواع الشعاب المرجانية بإطلاق ملايين البويضات ذات اللون الوردي المائل إلى الأحمر، والتي تطفو على سطح المياه، مسببة هذا التغير المؤقت في اللون.

وأكدت أن هذه الظاهرة تُعد مؤشرًا إيجابيًا على سلامة النظام البيئي البحري، حيث تعكس قدرة الشعاب المرجانية على التكاثر والنمو، وهو ما يعزز استدامة الموارد الطبيعية ويؤكد ثراء التنوع البيولوجي بالمنطقة.

هذه الظاهرة سبب تسمية البحر الأحمر

وأشار البيان إلى أن هذا المشهد الطبيعي يُعد من الظواهر التي تفسر تسمية البحر الأحمر، نظرًا لتكرار ظهور هذه التجمعات الملونة منذ القدم، ما أكسب البحر اسمه المعروف.

وطمأنت محافظة البحر الأحمر المواطنين والزائرين بعدم القلق من هذا التغير في لون المياه، داعية إلى الاستمتاع بالمشهد الطبيعي الفريد، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة البحرية وعدم الإضرار بمكوناتها.

وأكدت المحافظة استمرار متابعة الظاهرة من قبل الجهات المختصة، لضمان الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز جهود حماية الشعاب المرجانية باعتبارها أحد أهم مقومات السياحة والبيئة في البحر الأحمر.

سبب ظهور بقع حمراء بشواطئ البحر الأحمر ظهور بقع حمراء بشواطئ البحر الأحمر بقع حمراء بشواطئ البحر الأحمر شواطئ البحر الأحمر البحر الأحمر

