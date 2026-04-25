ضربة لـ برشلونة قبل مواجهة أوساسونا .. إيقاف كوندي وقلق من الغيابات

تلقى برشلونة ضربة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام أوساسونا في منافسات الدوري الإسباني، بعد تأكد غياب مدافعه الفرنسي جوليس كوندي بسبب الإيقاف.

تفاصيل الإيقاف بعد مواجهة خيتافي

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن كوندي سيغيب عن اللقاء المقبل نتيجة تراكم البطاقات الصفراء، عقب حصوله على إنذار خلال مواجهة خيتافي في الجولة 33 من الليجا.

وجاءت البطاقة الصفراء بعد تدخل قوي من اللاعب الفرنسي على ماورو أرامباري في الدقيقة 20، ما أدى إلى استكماله الحد الأقصى من الإنذارات الذي يفرض الإيقاف لمباراة واحدة.

جاهزية للكلاسيكو رغم الغياب

ورغم هذا الغياب المؤثر، سيعود كوندي سريعًا إلى قائمة الفريق، حيث سيكون متاحًا للمشاركة في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام ريال مدريد، وهي المباراة التي تمثل أهمية كبرى في سباق المنافسة هذا الموسم.

عودة جارسيا وتوازن دفاعي منتظر

في المقابل، يستعيد برشلونة خدمات مدافعه إريك جارسيا، الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب الإيقاف، ما يمنح الجهاز الفني بعض الحلول لتعويض غياب كوندي في اللقاء المقبل.

تهديدات إضافية داخل التشكيل

ولا تتوقف مخاوف الجهاز الفني عند هذا الحد، حيث يضم الفريق عددًا من اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال حصولهم على بطاقات جديدة، من أبرزهم فرينكي دي يونج، ما يضع الفريق تحت ضغط إضافي في الجولات الحاسمة من الموسم.

ويأمل برشلونة في تجاوز هذه التحديات والحفاظ على توازنه الفني، خاصة مع اقتراب المراحل الأخيرة من الدوري، حيث تصبح كل مباراة بمثابة اختبار حقيقي لطموحات الفريق في المنافسة على اللقب.