خلف الكواليس في برشلونة.. موهبة بروج على رادار فليك

في صمت يسبق تحولات كبرى، تتحرك إدارة برشلونة بخطوات محسوبة داخل أروقة النادي الكتالوني، في إطار مشروع رياضي جديد يهدف إلى استعادة بريق الفريق على المستويين المحلي والأوروبي، وسط رؤية فنية يقودها المدرب هانز فليك، وبدعم مباشر من رئيس النادي خوان لابورتا.

وتسعى الإدارة إلى استغلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإحداث نقلة نوعية في قوام الفريق، من خلال التعاقد مع عناصر شابة تمتلك إمكانيات واعدة، يمكن البناء عليها لسنوات طويلة، ضمن استراتيجية تعتمد على المزج بين الخبرة والطموح.

وفي هذا السياق، كشف الصحفي فلوريان بليتنبرج، عبر شبكة سكاي سبورت، عن دخول النادي الكتالوني في مفاوضات مبدئية لضم الجناح الشاب جيسي بيسيو، لاعب كلوب بروج، خلال الميركاتو المقبل.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يشغل مركز الجناح الأيسر، يُعد من الأسماء الصاعدة في الكرة البلجيكية، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2023، بعد تألقه في فرق الشباب، ليبدأ في فرض نفسه تدريجيًا ضمن قائمة الفريق.

وبحسب التقارير، فإن المفاوضات لا تزال في مرحلة الدراسة، مع وجود رغبة مبدئية من اللاعب في خوض تجربة جديدة داخل ملعب كامب نو، والانضمام إلى أحد أكبر الأندية في أوروبا، وهو ما قد يسهل من سير المحادثات بين الطرفين.

ويمتد عقد بيسيو مع كلوب بروج حتى عام 2027، ما يمنح النادي البلجيكي أفضلية تفاوضية، ويضع برشلونة أمام تحدٍ مالي في حال قرر حسم الصفقة مبكرًا، خاصة في ظل القيود الاقتصادية التي لا تزال تؤثر على تحركات النادي في سوق الانتقالات.

ورغم أن أرقام اللاعب هذا الموسم لا تعكس انفجارًا تهديفيًا، إذ شارك في 15 مباراة دون تسجيل أو صناعة أهداف، إلا أن التقارير الفنية تشير إلى امتلاكه قدرات مهارية وسرعة عالية، تجعله مشروع نجم مستقبلي يمكن صقله تحت قيادة فليك.

وعلى المستوى الدولي، يحمل بيسيو الجنسيتين البلجيكية والغانية، لكنه سبق له تمثيل منتخبات الشباب البلجيكية، ما يعكس مكانته ضمن منظومة المواهب التي تتابعها الأندية الكبرى عن كثب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات أوسع من إدارة برشلونة، التي تضع نصب أعينها بناء فريق قادر على المنافسة مجددًا على الألقاب، في ظل مرحلة انتقالية قد تشهد تغييرات كبيرة في شكل الفريق خلال المواسم المقبلة.