زلزال في سوق الانتقالات الصيفية.. ألفاريز يشعل الجدل بين برشلونة وأتلتيكو

تزايدت التكهنات حول مستقبل نجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز، في ظل تقارير تربطه بإمكانية الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم صعوبة إتمام الصفقة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “سبورت” الإسبانية عن قناة “TNT Sports Mexico”، فإن اللاعب بدأ بالفعل اتخاذ خطوات مرتبطة بمستقبله، وسط أنباء عن تواجد أفراد من عائلته في مدينة برشلونة للبحث عن منزل، وهو ما زاد من حجم الشائعات المتداولة حول الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن عمليات البحث عن سكن شملت مناطق راقية مثل كاستيلديفيلس، التي تضم منزل نجم برشلونة السابق ليونيل ميسي، إضافة إلى حي ليس كورتس القريب من ملعب “كامب نو”، ما عزز من احتمالات الانتقال.

من جانبه أكد الصحفي الأرجنتيني إيميليانو راجي أن مقربين من اللاعب يدرسون بالفعل خيارات العيش في المدينة الكتالونية، في ظل اهتمام برشلونة بتدعيم خط الهجوم بصفقة قوية، حيث يُنظر إلى ألفاريز كأحد الأسماء المرشحة لتعويض روبرت ليفاندوفسكي مستقبلًا.

في المقابل، نفت مصادر مقربة من اللاعب هذه الأنباء، حيث أوضح وكيل أعماله أن ما يتم تداوله غير صحيح، مؤكدًا أن عائلة اللاعب لم تزُر برشلونة مؤخرًا، وأن آخر تواجد لهم كان مرتبطًا بزيارة سابقة لمباراة لأتلتيكو مدريد قبل العودة إلى العاصمة الإسبانية.