قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة برشلونة و خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة مهمة مساء السبت أمام نظيره خيتافي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026. 

وتُقام المباراة على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق ترتيب الدوري.

موقف برشلونة و خيتافي في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يدخل برشلونة المباراة وهو متصدر جدول الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، بعد موسم مميز يسعى خلاله لتعزيز موقعه في القمة. في المقابل، يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 44 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر لتحسين مركزه وضمان المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

يسعى برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة، من أجل الاقتراب خطوة إضافية من حسم لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي. وتزداد أهمية المباراة بعد تعثر ريال مدريد بالتعادل في الجولة نفسها، وهو ما يمنح برشلونة فرصة ذهبية لتوسيع الفارق في الصدارة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ومن المنتظر أن تشهد متابعة جماهيرية كبيرة. وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة.

الدورى الاسبانى برشلونة خيتافي اخبار برشلونة اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق
تحويل الأرز العادي لوجبة فخمة في 10 دقائق

سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟
سر لا يخبرك به الأطباء.. ماذا يحدث لجسمك عند الاستمرار في هذه العادة؟

خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك
خطأ شائع قد يدمرك بدون ما تشعر.. لن تتوقع تأثيره على صحتك

ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تجاهل هذا العرض يوميًا؟

فيديو

صورة من الفيديو

عليا الطلاق أخطفها | تفاصيل صادمة في مشاجرة السمسرة بالإكراه مع " دكتورة السنان"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

