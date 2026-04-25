موعد مباراة برشلونة و خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة مهمة مساء السبت أمام نظيره خيتافي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

وتُقام المباراة على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق ترتيب الدوري.

موقف برشلونة و خيتافي في جدول ترتيب الدوري الإسباني

يدخل برشلونة المباراة وهو متصدر جدول الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، بعد موسم مميز يسعى خلاله لتعزيز موقعه في القمة. في المقابل، يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 44 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر لتحسين مركزه وضمان المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

يسعى برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة، من أجل الاقتراب خطوة إضافية من حسم لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي. وتزداد أهمية المباراة بعد تعثر ريال مدريد بالتعادل في الجولة نفسها، وهو ما يمنح برشلونة فرصة ذهبية لتوسيع الفارق في الصدارة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ومن المنتظر أن تشهد متابعة جماهيرية كبيرة. وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني في المنطقة.