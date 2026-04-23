لامين يامال : حزين لغيابي عن برشلونة .. وأثق في قدرة زملائي على حسم اللقب

عبر لامين يامال، نجم نادي برشلونة، عن حزنه بعد الاصابة التى تعرض لها خلال مشاركته في لقاء البارسا أمام سيلتا فيجو فى بطولة الدوري الإسباني.

وكتب لأمين يامال عبر حسابه على "انستجرام": "أبعدتني هذه الإصابة عن الملاعب في اللحظة التي كنت أشعر بأهمية التواجد مع الفريق وهذا يؤلمني بشدة".

وواصل: "سوف اتواجد لدعم الفريق من المدرجات في المباريات المتبقية بالدوري الإسباني".

وأكد: "أثق في قدرة زملائى في تحقيق الفوز في اللقاءات القادمة وحصد لقب الليجا.. شكراً لكل جماهير برشلونة على رسائل الدعم".

وكان برشلونة قد أعلن عن إصابة لامين يامال بشد في عضلة الفخذ وغيابه عن الفريق حتى نهاية منافسات الموسم الجاري.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة متفوق بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة