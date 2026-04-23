إصابة تربك الحسابات.. هل يغيب لامين يامال عن كأس العالم 2026؟

يعيش النجم الإسباني الشاب لامين يامال حالة من القلق بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه برشلونة أمام سيلتا فيجو في لقاء انتهى بفوز صعب للفريق الكتالوني بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ورغم أن يامال نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء فإن فرحته لم تكتمل بعدما اضطر لمغادرة الملعب متأثرا بإصابة في العضلة الخلفية ما أثار قلق الجهاز الفني بقيادة المدرب هانزي فليك، خاصة في ظل المرحلة الحاسمة من الموسم واقتراب المواجهات الكبرى.

شكوك حول جاهزية لامين يامال قبل كأس العالم

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفحوصات الأولية ترجح تعرض اللاعب لتمزق عضلي قد يحتاج إلى عدة أسابيع من الراحة وهو ما قد يضعه في سباق مع الزمن للحاق بالمباريات المقبلة مع برشلونة، بل ويفتح باب الشكوك حول جاهزيته للاستحقاقات الدولية القادمة.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الإصابة قد تؤثر على فرص مشاركته مع منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ، ما يجعل الغياب المحتمل ضربة قوية لطموحات المنتخب الإسباني.

ورغم تداول تقارير إعلامية متعددة حول مدة الغياب ما بين خمسة أسابيع واحتمال امتداد الإصابة لنهاية الموسم، فإن إدارة برشلونة لم تصدر بيانا رسميا حتى الآن يوضح التشخيص النهائي، ما يبقي جميع السيناريوهات مفتوحة بشأن مستقبل اللاعب في الفترة المقبلة.

ويبقى لامين يامال أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية لكن إصابته الأخيرة قد تلقي بظلالها على مشاركته في أهم محطاته الدولية القادمة، إذا لم يتعاف بشكل كامل قبل انطلاق المونديال.