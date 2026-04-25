تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة مهمة خارج ملعبه أمام نظيره خيتافي، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

وتقام المباراة على ملعب “كوليسيوم ألفونسو بيريز”، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من حسم اللقب.

موقف الفريقين في جدول الترتيب



يدخل برشلونة اللقاء وهو في صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 82 نقطة، بعد سلسلة من العروض القوية التي قدمها الفريق تحت قيادة مدربه هانز فليك. في المقابل، يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 44 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

غياب مؤثر في صفوف برشلونة



يتلقى برشلونة ضربة قوية بغياب نجمه الشاب لامين يامال، الذي تأكد انتهاء موسمه بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام سيلتا فيجو. ويُعد غياب يامال خسارة كبيرة للفريق نظرًا للدور المميز الذي كان يلعبه خلال الموسم.

التشكيل المتوقع لـ برشلونة أمام خيتافي



من المتوقع أن يعتمد المدرب هانز فليك على التشكيلة التالية لتحقيق الفوز:

في حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري.

خط الوسط الهجومي: باردجي، جافي، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس.



