قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحقق الفوز على خيتافي ويقترب من التتويج بالدوري

برشلونة
برشلونة
حسام الحارتي

حقق فريق برشلونة الفوز على خيتافي  بهدفين نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري الإسباني.


 سجل فيرمين لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز ماركوس راشفورد تقدم البارسا بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليؤمن فوزًا جديدًا يقربالفريق الكتالوني من حسم لقب الليجا.

بهذه النتيجة يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بينما يحتل خيتافي المركز السادس برصيد 44 نقطة،

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين،أراوخو، كانسيلو.

الوسط: رونى، بيدري، أولمو

الهجوم:  جافي، فيرمين لوبيز،ليفاندوفسكي.

ويحاول برشلونة تحقيق الانتصار في مباراة اليوم، مستغلًا تعثر منافسه التقليدي ريال مدريد الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ريال بيتيس 1-1 في ذات الجولة، خلال المواجهة التي أٌقيمت مساء أمس الجمعة.

على الجهة الآخرى، يطمح خيتافي صاحب الأرض والجمهور في تحقيق الانتصار لتحسين مكانه بجدول الترتيب، إذ يحتل المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الذي يمتلك 74 نقطة محتلًا بها وصافة الترتيب.

برشلونة الدوري الإسباني ريال مدريد اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

