كاتب فلسطيني لـ صدى البلد : تصريحات الرئيس السيسي تؤكد دعم مصر الثابت لحقوق شعبنا
مران الزمالك .. تدريبات بدنية قوية للبدلاء والمستبعدين من مباراة بيراميدز
اعتداء صادم يضرب برايتون .. اتهام مصريين وإيراني في جريمة أخلاقية جماعية بإنجلترا
القطار الخفيف يعلن جدولًا جديدًا للتشغيل في عطلات نهاية الأسبوع
زعيم أكبر دولة عربية .. أحمد موسى : قادة أوروبا يستمعون إلى رؤية الرئيس السيسي للمنطقة
مفيدة شيحة: زفاف جماعي لـ150 فلسطينيًا في دير البلح وتؤكد: الأمل لا يزال حاضرًا
مش ابنها اللي مات معاها | صديقة ضحية قالب طوب المحلة تكشف تفاصيل الوفاة المأساوية .. خاص
فيه صحفيين تافهين | أحمد موسى : الرئيس السيسي لا يتجاهل الإعلام .. وقمة قبرص تناقش مصير العالم
أحمد موسى: مصر لبت كل ما طلب منها من الدول العربية الشقيقة
سلطنة عمان : تحرير سيناء محطة مفصلية عززت مفاهيم التوازن والاستقرار
البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر
ضربة لـ برشلونة قبل مواجهة أوساسونا .. إيقاف كوندي وقلق من الغيابات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

السر الذي أخفاه نتنياهو.. تفاصيل إصابته بالسرطان وكواليس اكتشاف الورم الخبيث

نتنياهو
نتنياهو
عبد العزيز جمال

كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعرضه خلال الفترة الماضية لأزمة صحية خطيرة، معلنًا تعافيه الكامل من سرطان البروستاتا بعد اكتشاف ورم خبيث في مرحلة مبكرة خلال فحص طبي روتيني، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية.

وأعلن نتنياهو، البالغ من العمر 76 عامًا، عبر بيان رسمي ومنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن الأطباء اكتشفوا ورمًا سرطانيًا صغيرًا في البروستاتا أثناء فحص دوري، مؤكدًا أن التدخل الطبي السريع ساهم في إزالة الورم بالكامل دون أن يترك أي مضاعفات صحية.

اكتشاف الورم خلال فحص روتيني

بحسب التقرير الطبي السنوي الصادر عن ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية، تم اكتشاف الورم الخبيث لدى بنيامين نتنياهو في أواخر عام 2024 أثناء فحص لتضخم البروستاتا، حيث أظهرت الفحوصات الأولية وجود ورم صغير لا يتجاوز سنتيمترًا واحدًا، وهو ما صنفه الأطباء ضمن المراحل المبكرة من سرطان البروستاتا.

وأشار التقرير إلى أن الورم كان موضعيًا ولم ينتشر إلى أي أعضاء أخرى، ما منح الفريق الطبي فرصة التعامل معه بسرعة وكفاءة، قبل أن تتطور الحالة إلى مراحل أكثر تعقيدًا.

وأكد نتنياهو في بيانه أن اكتشاف الورم مبكرًا كان عاملًا حاسمًا في نجاح العلاج، موضحًا أن الأطباء أبلغوه بوجود خيارين، إما الاكتفاء بالمراقبة الطبية أو التدخل الفوري للعلاج، لكنه اختار إزالة المشكلة بشكل كامل.

نتنياهو

العلاج الإشعاعي أنهى الأزمة

وأوضح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه خضع لما وصفه بـالعلاج الموجه، وهو نوع متطور من العلاج الإشعاعي، تمكن من القضاء على الورم دون الحاجة إلى علاج كيميائي أو تدخلات طبية واسعة.

وأضاف أن العلاج تم خلال عدة جلسات قصيرة، وذكر أنه واصل العمل وقراءة الكتب أثناء الجلسات، مؤكدًا أن العلاج نجح بالكامل وأن الورم اختفى نهائيًا.

كما أوضح التقرير الطبي أن نتائج المتابعة اللاحقة، بما في ذلك فحوصات الدم ومستوى مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، جاءت طبيعية، وهو ما يعكس استجابة ممتازة للعلاج.

لماذا أخفى نتنياهو مرضه؟

ورغم إعلان التعافي، أثار بنيامين نتنياهو جدلًا واسعًا بعد اعترافه بأنه أخفى إصابته بسرطان البروستاتا لعدة أسابيع، مبررًا ذلك بالظروف الأمنية والسياسية الحساسة التي تمر بها إسرائيل، وخاصة في ظل التصعيد مع إيران.

وقال نتنياهو إن الكشف عن حالته الصحية في ذلك التوقيت كان يمكن أن يُستغل سياسيًا أو إعلاميًا ضمن ما وصفه بـ"حملات دعائية"، لذلك فضّل تأجيل الإعلان إلى حين انتهاء العلاج وصدور التقرير الطبي الرسمي.

هذا الاعتراف فتح بابًا واسعًا من التساؤلات داخل إسرائيل حول مدى شفافية القيادة السياسية في ما يتعلق بالحالة الصحية للمسؤولين الكبار، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

توقيت الإعلان يثير التساؤلات

يرى مراقبون أن توقيت إعلان بنيامين نتنياهو عن إصابته بالسرطان ليس بعيدًا عن السياق السياسي الداخلي، إذ جاء بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، واقتراب الاستعدادات الانتخابية داخل إسرائيل.

ويعتقد البعض أن الإعلان في هذا التوقيت قد يحمل أبعادًا سياسية، سواء لتعزيز صورة نتنياهو كرجل قادر على تجاوز الأزمات الشخصية والوطنية، أو لإغلاق الباب أمام أي تسريبات قد تؤثر على شعبيته.

لكن في المقابل، يرى آخرون أن إخفاء هذه المعلومات قد يزيد من الجدل حول شفافية الحكومة الإسرائيلية، خاصة أن صحة رئيس الوزراء تعتبر قضية ذات أهمية وطنية.

نتنياهو

سجل صحي حافل خلال السنوات الأخيرة

لا تعد هذه الأزمة الصحية الأولى في سجل بنيامين نتنياهو، إذ خضع خلال السنوات الأخيرة لعدة إجراءات طبية لافتة.

ففي عام 2024، أجرى عملية مرتبطة بتضخم البروستاتا، كما خضع في عام 2023 لعملية لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب، وهي التطورات التي دفعت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى متابعة وضعه الصحي عن قرب.

ورغم هذه الإجراءات الطبية، يؤكد التقرير الطبي الأخير أن نتنياهو يتمتع حاليًا بلياقة صحية كاملة، وأن حالته مستقرة ولا تؤثر على قدرته على أداء مهامه الحكومية.

نتنياهو

رسالة نتنياهو بعد التعافي

في ختام بيانه، حرص بنيامين نتنياهو على توجيه رسالة تفاؤل، مؤكدًا أنه تغلب على المرض بالكامل، وأنه يتعامل مع المخاطر الصحية كما يتعامل مع التحديات السياسية، بسرعة وحسم.

وقال إنه عندما يعرف بوجود خطر محتمل، فإنه يسعى لمعالجته فورًا، سواء على المستوى الشخصي أو الوطني، مضيفًا أن العلاج قضى على المشكلة تمامًا دون أن يترك أي أثر.

هذا التصريح اعتبره البعض رسالة سياسية بقدر ما هو إعلان صحي، في ظل حرص نتنياهو على الظهور بمظهر القائد القوي القادر على تجاوز الأزمات.

نتنياهو

ورم ⁠خبيث.. نتنياهو يكشف إصابته بسرطان البروستاتا وشفاءه

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الخطوبة

"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

أسعار الطماطم

بعد موجة الارتفاع.. الزراعة تكشف سبب جنون أسعار الطماطم وموعد التراجع

أعلى شهادات ادخار في البنوك

أعلى عائد شهري بالبنوك 2026 .. مقارنة بين أفضل 3 شهادات ادخارية في مصر

صورة أرشيفية

فيلم «حملة فريزر».. فرنسا تحقق في فضيحة تلاعب بالطقس من أجل الربح

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

الأرصاد

موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ

ترشيحاتنا

سيدات طائرة الأهلي| إصابة لانا كونسيساو بقطع في الرباط الصليبي والرباط الداخلي للركبة

سيدات طائرة الأهلي | إصابة لانا كونسيساو بقطع في الرباط الصليبي

أحمد رضا

الأهلي يستقر على عودة أحمد رضا في الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته للبنك

الزمالك

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران

بالصور

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

نتنياهو اتعالج من سرطان البروستاتا.. إليك طرق الوقاية منه

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة في المهد بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

فيديو

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد