بسبب خداع نتنياهو.. مظاهرات إسرائيلية أمام منزل السفير الأمريكي بتل أبيب

تظاهر عدد من الإسرائيليين أمام منزل السفير الأمريكي بتل أبيب مايك هاكابي، مطالبين إياه بتعزيز القيم المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال المتظاهرين إن الولايات المتحدة تدعم سياسات تهدف إلى ترسيخ سلطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرئيل العبرية.

ويقول المنظمون إنهم يحثّون "الولايات المتحدة على الامتناع عن دعم السياسات التي تهدف إلى ترسيخ سيطرة نتنياهو الشخصية على السلطة على حساب استقرار إسرائيل والولايات المتحدة ومصالحهما الأمنية، فضلاً عن قيمهما المشتركة تقليدياً".

ورفع المتظاهرون لافتات تصوّر مستوطنين عنيفين في الضفة الغربية، كُتب عليها "ليسوا يهود، بل معادون لأمريكا".

ورفعت لافتة أخرى تصوّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كُتب عليها "لقد خدعكم بشأن غزة وإيران".